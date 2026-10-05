El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, analizó las elecciones de Brasil y planteó tres reflexiones sobre el resultado electoral y sus posibles consecuencias para la política argentina.

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Durante la conferencia de prensa de los lunes, el funcionario bonaerense sostuvo que los procesos electorales atraviesan un período de creciente polarización, tanto en América como en Europa, y consideró que ese fenómeno podría repetirse en Argentina el próximo año.

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Bianco anticipó un escenario polarizado en Argentina

Al referirse a las elecciones brasileñas, Bianco señaló que existían expectativas respecto de la posibilidad de que un tercer candidato obtuviera entre 7 y 8 puntos y pudiera quitarle votos al candidato de derecha, Jair Bolsonaro, lo que eventualmente habría permitido que Luiz Inácio Lula da Silva se impusiera en primera vuelta.

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Sin embargo, según remarcó, ese escenario finalmente no se produjo.

“Las sociedades están totalmente polarizadas”, afirmó el ministro, antes de trasladar su análisis al escenario argentino.

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En ese sentido, Bianco sostuvo: “Me animo a decir, es lo que va a pasar el año próximo en Argentina. No veo espacio para terceras opciones, para terceras fuerzas”.

El funcionario consideró que podría desarrollarse un proceso similar al observado en Brasil y Colombia, con una competencia electoral concentrada entre dos grandes espacios políticos.

Los oficialismos y las dificultades para retener el poder

Como segundo punto, Bianco hizo referencia a un estudio sobre elecciones realizadas en democracias de América y Europa y destacó la dificultad que, según su análisis, tienen los gobiernos para conservar el poder.

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“La grandísima mayoría de las elecciones son ganadas por las oposiciones”, afirmó.

El ministro explicó que, según el relevamiento mencionado durante la conferencia, en Sudamérica se realizaron 21 elecciones presidenciales desde 2018, de las cuales 18 fueron ganadas por fuerzas opositoras.

Para Bianco, este fenómeno no estaría limitado a una determinada orientación política.

“Los oficialismos no pueden satisfacer las demandas sociales, sean de derecha, sean de centro, sean progresistas, sean de izquierda, sean de ultraderecha”, sostuvo.

En esa línea, consideró que los gobiernos nacionales enfrentan un contexto internacional complejo y que las gestiones oficialistas no estarían logrando responder a las expectativas de una parte importante de la sociedad, independientemente de su orientación ideológica.

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Críticas al desempeño de las encuestas

Como tercera reflexión, Bianco cuestionó nuevamente el desempeño de las encuestas electorales.

“Y el tercer punto es un nuevo fracaso de las encuestas”, afirmó durante la conferencia.

El ministro sostuvo que la mayoría de los sondeos, con algunas excepciones, anticipaban que Lula obtendría una ventaja sobre Bolsonaro en la primera vuelta.

Según explicó, las diferentes mediciones proyectaban una victoria de Lula por márgenes que iban de 2 a 6 puntos porcentuales, dependiendo de la encuesta.

El resultado, según el análisis planteado por Bianco, volvió a poner en discusión la capacidad de las encuestas para anticipar con precisión el comportamiento del electorado en contextos de fuerte polarización.

El análisis de Bianco sobre el escenario regional

De esta manera, el ministro bonaerense vinculó el resultado brasileño con tres fenómenos que considera relevantes para la política regional: la polarización, las dificultades de los oficialismos para conservar el poder y los errores de las encuestas electorales.

En particular, Bianco proyectó que la Argentina podría atravesar durante el próximo año un escenario electoral con poco espacio para terceras fuerzas, aunque se trata de una apreciación política realizada por el funcionario y no de una proyección electoral basada en un resultado o medición.