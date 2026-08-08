El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el intendente Carlos Ferraris encabezaron la inauguración de la ampliación del Centro Universitario de Leandro N. Alem y la entrega de 21 computadoras a estudiantes de escuelas secundarias del municipio.

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En el acto institucional, realizado en el aula magna del Centro Universitario, Bianco y Ferraris también firmaron un cuarto subsidio destinado a dar continuidad a las mejoras en la institución y entregaron certificados a egresados de dos diplomaturas dictadas en el marco del Programa Puentes.

La ampliación inaugurada fue ejecutada con fondos del Programa Puentes, e incorporó dos nuevas aulas equipadas. Cabe destacar que a través de Puentes el centro había sumado previamente equipamiento informático y de climatización, además de un aula informática y un nuevo acceso al edificio, entre otras mejoras.

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En el marco de la inauguración, el ministro Bianco afirmó: “En el interior de la provincia, antes iban a la universidad los que tenían los recursos para irse a estudiar a otras ciudades. Ahora es más fácil: para nosotros es una alegría trabajar a través del Programa Puentes para ampliar los centros universitarios y la disponibilidad de carreras”.

Por su parte, el intendente Ferraris señaló: “Estos logros son posibles por la decisión del Gobierno provincial. En su momento, acompañamos el lanzamiento de Puentes porque sabíamos que era transformador y revolucionario para los distritos del interior. Estamos convencidos de que si estas cosas no las hace el Estado no las hace nadie. Con estas iniciativas el gobernador Axel Kicillof nos permite seguir proyectando y concretando mejoras para las y los vecinos”.

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En la actualidad, en el Centro Universitario se dictan tres carreras a través de Puentes: la Licenciatura en Administración Agraria (a cargo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche), el Ciclo de Complementación de la Licenciatura en Enfermería (a cargo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero) y la Diplomatura en Industrias Alimentarias (a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional).

Durante el encuentro, asimismo, las autoridades entregaron 21 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a alumnas y alumnos de cuatro instituciones educativas del municipio: la Escuela de Educación Secundaria Nº 5, la Escuela de Educación Secundaria Nº 6, la Escuela de Educación Especial Nº 501 y el Anexo de la Escuela de Educación Especial Nº 501.

Ante el público reunido, Bianco sostuvo: “Hoy es muy importante tener acceso y conocimientos de informática para estudiar y, a futuro, trabajar. Por eso, a pesar de los recortes de recursos que sufrimos de parte del Gobierno nacional, no bajamos los brazos y continuamos entregando computadoras a los sectores con más dificultades para acceder a la tecnología”.

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Posteriormente, Bianco y Ferraris se trasladaron a la localidad de Juan Bautista Alberdi, donde recorrieron un edificio en el que se apunta a construir un anexo del Centro Universitario. Asimismo, en la localidad mantuvieron un encuentro con la militancia del municipio.