La jugadora de la Selección argentina de hockey, Rocío Sánchez Moccia, denunció a través de las redes sociales que le robaron las pertenencias que traía en su valija. Con un fuerte descargo, la integrante de Las Leonas cargó contra una famosa aerolínea y las autoridades del Aeropuerto de Ezeiza.

"El viernes volví por Air France, mi valija quedó varada en París y me llegó hoy. ¿Saben qué? Me afanaron, me sacaron todo lo de valor que tenía adentro!. Aeropuertos Argentina 2000 no me pienso quedar callada!! Y como sea me van a devolver todo lo que me robaron", advirtió la deportista.

Más tarde, Gerónimo Albertario, jugador de rugby y hermano de la Leona Agustina Albertario, sumó otra denuncia contra una firma que trabaja en el Aeropuerto de Ezeiza. "Se sabe de siempre que Intercargo junto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria se roban los equipajes”, denunció.

Además de compartir este reclamo de Albertario, la subcampeona del mundo le sumó otro descargo por el episodio de inseguridad: "Me lo dice todo el mundo. La mafia de Ezeiza Aeropuertos Argentina 2000. Pasó toda la vida y seguirá pasando". "Basta de que nos roben", exclamó la jugadora.

Este no es el primer hecho de inseguridad que le toca sufrir a la integrante de la Selección de Hockey en los últimos meses. Según relató, presenció un tiroteo entre ladrones y policías junto a sus hijos, y también le robaron una bicicleta de su vivienda una semana antes de viajar al mundial.

"Vuelvo de jugar el mundial y no solo no me llega la valija, sino que cuando me llega 72 horas después, me encuentro con que me habían robado cosas de mucho valor sentimental. Hoy llego a pensar que la equivocada soy yo. En seguir dándole oportunidades al país que amo", agregó.

“Amo mi país y amo representarlo, pero en este momento entiendo más que nunca a la gente que busca afuera lo que acá no hay y no va a haber nunca Seguridad, Justicia, respeto por el otro, autoridad y miles de cosas más”, terminó Rocío Sánchez de expresar en sus redes sociales.