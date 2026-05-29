Clemente Montes anotó el único gol del encuentro para Universidad Católica de Chile, que dejó a Boca fuera del certamen continental. El Xeneize terminó tercero en su grupo y jugará la ronda de playoff de la Copa Sudamericana.

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Los hinchas del combinado de la Ribera venían de burlarse de River por disputar la Sudamericana, pero ahora ambos equipos compartirán el torneo.

La parcialidad xeneixe calificó de “papelón” la derrota de este jueves en La Bombonera.

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"Montes":

Por el gol de Universidad Católica ante Boca en la #Libertadores pic.twitter.com/FAdQVXiUzz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 29, 2026

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