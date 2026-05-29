Boca perdió como local ante la U Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos
El Xeneixe no logra despegar y sigue en un presente complicado en cuanto a lo futbolístico. El equipo de Úbeda jugará la Sudamericana en el segundo semestre.
Clemente Montes anotó el único gol del encuentro para Universidad Católica de Chile, que dejó a Boca fuera del certamen continental. El Xeneize terminó tercero en su grupo y jugará la ronda de playoff de la Copa Sudamericana.
Los hinchas del combinado de la Ribera venían de burlarse de River por disputar la Sudamericana, pero ahora ambos equipos compartirán el torneo.
La parcialidad xeneixe calificó de “papelón” la derrota de este jueves en La Bombonera.
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