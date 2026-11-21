Boca Juniors afrontará este sábado uno de los partidos más importantes de su temporada. Desde las 19.30, el equipo argentino se medirá con Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, por la final de la Copa Sudamericana 2026. Será una definición a partido único, en terreno neutral, que pondrá en juego mucho más que un trofeo.

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Para el conjunto de la Ribera, la cita representa la oportunidad de ponerle fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última conquista continental de Boca fue la Recopa Sudamericana de 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí. Desde entonces, el club disputó distintas competencias internacionales, pero no consiguió volver a consagrarse.

La expectativa entre los hinchas es enorme. Como muestra del acompañamiento que tendrá en Colombia, Boca agotó las 12.000 entradas populares que tenía disponibles, por lo que contará con un importante respaldo en las tribunas del estadio colombiano.

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Del otro lado estará Atlético Mineiro, que intentará quedarse con el título y dejar atrás una estadística adversa: perdió cuatro de sus últimas cinco finales. El equipo brasileño también tendrá la posibilidad de cerrar el año con una consagración internacional, aunque deberá superar a un rival que llegará con una motivación especial.

Diez millones de dólares para el campeón

Además del prestigio deportivo, la final tendrá un importante incentivo económico. De acuerdo con los premios establecidos por la Conmebol al comienzo de la competencia, el ganador recibirá 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 2,5 millones.

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El monto representa un incremento significativo respecto de la edición anterior. En 2025, Lanús se quedó con el título en Paraguay, precisamente después de vencer a Atlético Mineiro, y recibió 6,5 millones de dólares por consagrarse.