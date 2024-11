Federico Bojanovich tiene 29 años, es abogado, se recibió en el 2019 en la Universidad Católica de La Plata y desde entonces ejerce la profesión en el fuero de Familia, Civil, Comercial, Penal y Laboral. Confiesa que creció bastante desencantado con la política y que recién con la irrupción de Javier Milei en escena, fue que se acercó a la militancia partidaria.

De la mano de Sergio Pesado, coordinador de La Libertad Avanza (LLA) en Ensenada, fue que llegó a formar parte de una de las listas locales que compitió en las internas del año pasado. De este modo, la primera postulación de Bojanovich fue como precandidato a Intendente de Ensenada en una de las boletas libertarias que se midieron en las internas.

Bojanovich con militantes de Ensenada.

En la previa a las elecciones legislativas del año próximo, el referente partidario liberal del distrito que conduce el peronista Mario Secco, en diálogo con LANOTICIA1.COM, se refirió a la situación actual de Ensenada, sobre cómo trabaja el partido a nivel regional y el panorama en el Concejo Deliberante local que renueva bancas en las intermedias 2025.

¿Su primer acercamiento a la política fue con La Libertad Avanza?

Sí, la realidad es que así como pasó con el armado del partido a nivel nacional y provincial lo mismo pasó a nivel regional. Es decir, las listas del año pasado estuvieron compuestas en su mayoría por gente denominada outsider o por fuera de la política. En particular, en el caso de nuestra ciudad, Ensenada, el coordinador es Sergio Pesado y él me propuso si quería ser candidato.

En un primer momento le pedí unos días para pensar la respuesta porque si bien yo adhería las ideas de la Libertad y estaba convencido con lo que en aquel momento Javier Milei presentaba a principio del año pasado, había que estar preparado para ser un un candidato y más en la en la ciudad de Ensenada.

Me comentaba que no hubiera tenido la oportunidad de recorrer distintos barrios si no hubiera sido en campaña, ¿con qué se encontró?

Y ahí me fui adentrando en muchísimos barrios que al momento no los había podido recorrer a fondo, como por ejemplo Villa Rubencito en Boca Cerrada en Punta Lara y notamos muchísima necesidad y que Ensenada no es sólo las calles que que nos muestran adornadas asfaltadas, sino que si nos corremos 10 cuadras para un costado encontramos una realidad muy cruel y muy dura y eso me llamó poderosamente la atención.

Ensenada tiene el tercer presupuesto más abultado de toda la provincia de Buenos Aires en cuanto a recaudación municipal y sin embargo eso no tiene una consonancia o un reflejo en la realidad. Tendríamos que ser una ciudad modelo, no sólo de Argentina, sino de Latinoamérica, por el polo industrial que nuestra región aporta y lejos estamos de serlo.

¿Y cómo fue enfrentarse a Mario Secco en las elecciones?

Bueno, la realidad es que nosotros tuvimos dos elecciones, las del 13 de agosto que fueron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las PASO, y después las definitivas del 22 de octubre. Hasta el 13 de agosto estuvo todo muy tranquilo porque nadie pensaba en que nosotros podíamos llegar a competir con otro partido, o incluso nos decían que íbamos a quedar mucho más atrás que el Pro o de la propia Izquierda a nivel nacional.

Y a nivel local, la realidad es que el 13 de agosto quedamos como los segundos candidatos más votados en Ensenada y a partir de ahí se vino una campaña muchísimo más dura. Todo lo que pasaba a nivel nacional, nosotros también lo sufríamos a nivel local, con persecuciones políticas.

Lo más gráfico que tengo es un día previo al cierre de campaña del 22 de octubre hicimos una caravana local en Ensenada antes de la veda electoral, éramos 30 ó 35 autos con vecinos recorriendo la ciudad y no pudimos llegar al centro de la ciudad porque nos interceptaron militantes oficialistas locales.

¿Y hoy como están trabajando como partido en Ensenada?

Mario Secco ganó las elecciones con el 59% de los votos. Nosotros quedamos como la segunda fuerza más votada a nivel local, y para haber sido la primera campaña y con escasos recursos pero con nuestras ideas firmes, fue todo un éxito realmente. Tanto a nivel personal como a nivel del equipo no hemos parado, seguimos visitando nuestros vecinos, seguimos haciendo recorridas barriales, seguimos potenciando nuestras ideas con un arma fundamental que son las redes sociales, seguimos generando sobre varias cuestiones que hacía tiempo no se ponían de resalto o sobre la mesa como por ejemplo nuestros valores.

Bojanovich reunido con vecinos.

¿Cuáles son los valores?

Predicamos el valor a la vida, a la niñez, la adolescencia, a la familia y la propiedad privada; llegando cada vez más a aquellos rincones donde, por la vorágine de la campaña y porque son pocos meses, no habíamos podido llegar. Cada vez hay más más adeptos a las a las ideas de La Libertad Avanza, mucho obviamente debo reconocer que es de acuerdo a las medidas que se toman desde el gobierno nacional, pero bueno, nosotros aportamos nuestra parte desde el nivel local.

A principio de año tuvimos una un plenario general de todo el equipo nuestro con los candidatos y los ex candidatos en Ensenada y teníamos dos caminos: o poner un freno y esperar a que Javier Milé y el equipo nacional hiciera su trabajo o intentar aportar y seguir desde nuestro lugar, y bueno ahí a viva voz y en voto común todos decidimos continuar; primero porque entendimos que esa fue nuestra manera de trabajar y en segundo lugar para que la campaña del año que viene nos agarre ya sobre ruedas y poder encararla de una mejor manera.

¿Cómo se preparan desde lo local para la campaña del año que viene y qué se pone en juego particularmente en Ensenada?

El año que viene tenemos por delante las elecciones intermedias, son exclusivamente legislativas y a nivel local se renueva la mitad del Concejo Deliberante, se renuevan las otras nueve bancas que no se renovaron en la elección del año pasado, por eso hay mucho en juego en Ensenada y obviamente a nivel provincial. Vamos a tener que encarar toda la fiscalización en todas las escuelas de nuestra ciudad y obviamente intentar por lo menos romper los dos tercios que tiene el oficialismo local.

Hoy en día el Concejo Deliberante está compuesto por dos concejales de La Libertad Avanza, cuatro concejales del PRO, es decir, ahí tenés seis concejales de la oposición y 12 concejales que pertenecen a Mario Secco, y hay muchas votaciones que obviamente se ganan por por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno con 10 concejales.

Pero hay otras votaciones más calificadas que se ganan con los dos tercios, el año que viene estaríamos en condiciones de romper esos dos tercios del oficialismo, para generar un ambiente más democrático.

¿Ya tienen a los candidatos para competir en las legislativas locales?

Algo que puertas adentro nosotros venimos sosteniendo, es que los candidatos van a salir a la luz con el correr del tiempo y muy sobre la marcha del cierre de listas. No tenemos a nadie perfilado, ni siquiera para encabezar la lista porque todo eso se va a seguir dando con el trabajo de estos últimos dos meses del año y por lo menos del primer cuatrimestre del año que viene; y ahí veremos quiénes de nuestros candidatos llegan mejor preparados.

¿Y cómo se preparan?

La realidad es que tenemos muchas herramientas educativas que muchas personas de nuestro equipo decidieron tomar, una es una diplomatura en Gestión Territorial que se dicta en la Universidad Católica de La Plata, que eso ha sido patrocinado por el senador de la provincia de Buenos Aires de La Libertad, Avanza que es Carlos Curestis .

Y otras dos grandes herramientas, que te quiero mencionar es EFDAP que es la Escuela de Formación, Análisis y Debate Político que ha sido ha sido fundada por Miriam Niveyro (parlamentaria del Mercosur). Es de índole nacional y se ha lanzado en cada en cada distrito y tiene como objetivo formar a los futuros líderes de La Libertad Avanza sin ningún tipo de adoctrinamiento, sino en ideas netamente liberales, es una formación política académica democrática y hasta republicana.

¿Cual es la situación de LLA hoy en el Concejo Deliberante?

Nosotros obviamente que lo que fue la lista candidata en nuestra ciudad encabezada por mí, mantuvimos una una buena relación durante toda la campaña y durante el primer semestre del año; pero por una decisión personal, donde sentí que que los concejales electos nuestros que han sido dos (Ricardo y Claudia Romero), no seguían las ideas de La Libertad o las ideas acordes a Javier Milei, de manera armónica decidí apartarme de ellos; que obviamente siguen su rumbo y su actividad, pero en lo personal tanto yo como mi equipo y el coordinador de Ensenada decidimos apartarnos de ellos, porque hubieron votaciones que para nosotros son inadmisibles.

Votar algunas cuestiones siendo funcionales al Sequismo, proyectos que hemos elaborado en conjunto y que en plenas sesiones del Consejo Deliberante se han levantado, es decir, que se ha decidido no tratarlos, ni siquiera llegaron a la votación. Lo cual para mí no tenía vuelta atrás y por eso decidí de manera armónica apartarme de los concejales electos y seguir el rumbo más cercano a lo que marca nuestro Presidente.

¿Pero estos dos concejales de LLA los siguen representando a nivel partidario?

La realidad es que al momento no están en contacto con la conducción nuestra de La Libertad Avanza que es la que baja de desde Javier Milei a Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires y al coordinador de Ensenada y al equipo nuestro. No están en nuestra sintonía, como ha pasado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, es decir, el equipo de Carlos Kikuchi ha quedado también con el nombre de La Libertad Avanza, pero en el fondo sus ideas, sus proyectos y sus maneras de votar, no condicen con las ideas de nuestro partido. No digo que esté bien o mal, sin entrar en esa en esa opinión valorativa, no condicen con nuestras ideas.

¿Y cómo se llevan con los otros bloques no oficialistas?

La realidad es que hay un buen diálogo con la oposición, bueno, Gustavo (Asnaghi) hace poco formó un monobloque radical, se separó de lo que era la coalición del PRO y el bloque del PRO quedó con tres concejales. Hay un diálogo fluido pero con total honestidad, hay mucha tibieza de parte de la oposición con respecto al al oficialismo, tanto con los proyectos que bajan del intendente que tienen que ser aprobados por el Concejo Deliberante como por los proyectos que presenta el interbloque que en su mayoría suelen ser o repudios o beneplácito.

¿O sea que quedan descartadas posibilidades de una alianza electoral?

Por el momento, hay una una realidad que nos baja desde el nivel provincial y nacional, claro que todos los que quieran venir a formar parte de La Libertad Avanza y quieran ponerse, digamos dicho mal y pronto, la camiseta violeta tienen las puertas abiertas para hacerlo. Pero al momento no se está hablando de ningún tipo de coalición o ningún tipo de fusión, pero todos los que quieran abrir la puerta y pasar para La Libertad Avanza, obviamente con buenas ideas, con los valores de honestidad, profesionalismo y seriedad lo pueden hacer, sean funcionarios o sean vecinos como ha pasado hasta el momento.

La batalla cultural: el valor de la vida, la libertad y la propiedad pripavada

Hace dos semanas nos juntamos en Ensenada como anfitriones y con invitados de toda la Tercera sección electoral, recibimos a nuestra parlamentaria del Mercosur, Miriam Niveyro. En conjunto con directores nacionales, concejales y coordinadores, nos auto convocamos a un conversatorio para poner en claro nuestros valores.

Y la realidad es que es un grupo muy unido el grupo de de la Tercera sección o el grupo de la de la provincia de Buenos Aires que lidera Sebastián Pareja porque no hay duda sobre cuáles son nuestras ideas cuáles son los valores que representamos.

¿Y cuáles son esos valores?

El valor de la vida entendida desde el momento de la concepción, el valor de la libertad en todas en todas sus formas y obviamente el de la propiedad privada. Y también hablamos en ese momento de los antivalores o los falsos valores; para nosotros la libertad no es el libertinaje de hacer lo que uno quiere sin tener un tipo ningún tipo de responsabilidad, como consecuencia no es una libertad amplia, porque sí obviamente se afecta a un tercero o me excedo de mis derechos perjudicando los derechos del que tengo al lado tiene que haber responsabilidad.

Predicamos que es una línea política austera, una línea política que obviamente los que estamos en Función Pública tenemos muy en claro que nuestro sueldo nos lo pagan los vecinos contribuyentes pagadores de impuestos, entonces tiene que haber, en primer lugar, muchísimas responsabilidad con nuestra función pública; y en segundo lugar muchísimo respeto con los gastos que hacemos.

Por ejemplo, esta semana salió a la luz una funcionaria que gastó dos millones de pesos en una cafetera y bueno todos estamos en contra de que eso suceda porque lógicamente partimos de la base de que nuestro superior es el propio pueblo. Y quedó demostrado que a Javier Milei no le tiembla el pulso en tener que correr a alguna persona que sea por ahí hasta un amigo muy íntimo de él si se confunde en su forma de votar o si se confunde en su forma de gastar.

¿Cómo reciben los sectores más vulnerables que tuvo la oportunidad de recorrer, los valores de la propiedad privada, siendo que muchas veces no poseen propiedades, y el de la vida, que defienden en contra de la IVE (interrupción Voluntaria del Embarazo)?

La realidad es que me llevé francamente una gran sorpresa, es decir, un gobierno local que está cumpliendo 21 años que levanta las banderas del socialismo o de la justicia social y que haya tanta necesidad en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestros niños, a mí me llamó poderosamente la atención.

Y esas esas cuestiones no se ven si uno no toma la herramienta territorial de recorrer de hacerse el tiempo para poder conocerlo en primera persona no hay otra manera de poder acceder a eso y obviamente nosotros hablamos sobre esta problemática, pero no la no la expusimos con nombre y apellido porque porque no queremos utilizar a ningún vecino ni a ninguna persona en esa situación para hacer política, es de las bajezas humanas más grandes que pueden existir.

Pero insisto en la pregunta: ¿Cree usted que los sectores más vulnerables se sienten representados en esos valores?

Lo que entendimos y lo que logré ver es que todo el sistema está podrido. Todos estos años, no quiero repetir frases hechas, pero estos últimos 20 años nos llevaron a que todos nosotros, tanto sector privado, contribuyentes, sector público, lamentablemente el gran número de pobres y de indigentes que tenemos en nuestro país.

En nuestro país, en mayor o en menor medida, todos dependen del Estado, ya sea provincial, municipal o nacional. Bueno, ni hablar obviamente empezando por las personas en situación de vulnerabilidad como los pobres o las personas en situación de indigencia que dependen exclusivamente del Estado por estar en esos niveles en cuanto a lo asistencial. Y después, la clase trabajadora también dependiendo del Estado por la economía, en primer término por lo pisado que están su salarios o por los impuestos que también tienen que pagar.

Y yendo a gran escala a los sectores más altos, también obviamente con las grandes regulaciones que había en todo tipo de de operación que se quería realizar: comercio interno, comercio exterior, es decir que nosotros notamos una gran presencia, excesiva y absoluta del Estado, obviamente representado por los funcionarios de turno en todos los estadios sociales políticos y de las vidas personales de las personas, lo cual hizo que los vecinos, los ciudadanos comunes dependieran, en mayor o en menor medida para poder vivir, del Estado.

Y obviamente que no todo se realiza de la noche a la mañana, ni tampoco es tan drástico, ni tan color de rosa. Es intentar primero sacar al Estado de los lugares donde no tiene que intervenir que son las economías personales, las economías regionales, las cargas tributarias, pero sí, obviamente mantener las asistencias sociales necesarias para poder llevar el rumbo del país a donde debiera estar.

La asistencia social no se quitó; no se recortaron los antiguos planes sociales, que hoy son conocidos como programas tales como los que brinda la secretaría de Niñez de Nación. Lo que se hizo fue una limpieza del Estado a través de los intermediarios que estaban utilizando a las personas con mayor necesidad para poder hacer política o mejor dicho, para tenerlos esclavizados y a merced de ellos.

Es parte de la batalla cultural y moral que se está comenzando a dar, va a ser un proceso muy largo de dar, como te digo, sin quitar la asistencia necesaria para los desocupados y para las personas en estado de vulnerabilidad o de discapacidad, pero es una batalla que se está comenzando a dar.