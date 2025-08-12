Más allá del rechazó en la Cámara de Diputados a 5 decretos delegados emitidos por el Gobierno de Javier Milei, entre ellos el 462/25, el oficialismo continúa con su plan de reformas dentro del INTA, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Tras el revés para los libertarios en el Congreso, anticiparon que iban a sostener las reformas realizadas con los decretos que fueron rechazados, defendiendo la legalidad de los mismos.

“Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, sostuvo Guillermo Francos, jefe de Gabinete, al siguiente día de la Sesión Especial en Diputados.

“No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía”, señaló, y ejemplificó que el INTA contaba con ‘como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?’, dijo en su momento el funcionario.

Este martes se dispuso la supresión de la Dirección Nacional del INTA, transfiriendo las funciones directamente a la Presidencia del Instituto.

