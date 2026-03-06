Boletín Oficial: El Gobierno de Milei reglamentó la reforma laboral
La iniciativa, sancionada por el Senado hace una semana, estipula cambios en el sistema de indemnizaciones, nuevas reglas sobre salarios y vacaciones, modificaciones en la duración de la jornada laboral, reformas en los derechos colectivos de los trabajadores, y cambios en el funcionamiento y regulación de los sindicatos.
La denominada “ley de modernización laboral” fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 137/2026 y comenzó a regir a partir de este viernes tras ser aprobada por el Congreso de la Nación.
La normativa, que lleva las firmas del Presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, fue registrada como Ley Nº 27.802.
“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, dictaminaron al ordenar que la medida también quede asentada en la Dirección Nacional del Registro Oficial.
El mayor impacto de la norma se dará en materia de indemnizaciones, salario, vacaciones, duración de la jornada laboral, los derechos colectivos y el funcionamiento de los sindicatos. Además, se incluirán beneficios para formalizar empleo y un régimen para inversiones medias.
