A partir de la vigencia del Decreto 149/2025, publicado en el Boletín Oficial, ya no se podrá obligar a las compañías empleadoras a aportar dinero a cámaras empresariales, algo que se hacía en virtud de acuerdos colectivos de trabajo.

Según los fundamentos del Gobierno, las cláusulas de aportes a entidades no asociadas no tienen fundamento normativo. En este sentido -se indica- no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras a los empleadores. De todas maneras, seguirán vigentes las cláusulas de acuerdos ya firmados, en tanto que ya no se habilitará más el uso de esa herramienta.

Vale destacar que en la actividad del comercio esta obligación les impone a los establecimientos el pago de unos $6000 millones mensuales para presuntas actividades de capacitación, de acuerdo a fuentes oficiales.

Por otro lado, se comunicó que el Gobierno no homologará nuevas negociaciones colectivas que incluyan este tipo de cláusulas, lo que implica un cambio en el criterio de interpretación de la ley de convenciones colectivas. Para el Ejecutivo, esta reinterpretación busca alinearse con el principio de libertad de asociación, al entender que las cámaras solo representan a sus afiliados y no pueden extender su poder de recaudación a empresas que eligen no formar parte de ellas.