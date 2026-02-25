En el texto publicado en el Boletín Oficial se fijó el horario de inicio de la Asamblea Legislativa, instancia en la que el Presidente Javier Milei brindará su discurso anual ante diputados y senadores, donde se espera que exponga los lineamientos de gestión y las principales iniciativas parlamentarias para el año en curso.

La apertura de las Sesiones Ordinarias tendrá lugar el domingo 1 de marzo a las 21.00, marcando formalmente el comienzo del período en el Congreso, que viene de una ardua tarea en el debate extraordinario.

Se prevé que el mandatario presente un balance de su gestión y detalle los ejes económicos, políticos y sociales que guiarán la agenda legislativa 2026. En este sentido, Milei espera que en los próximos días el Senado le otorgue victorias como la baja en la edad de imputabilidad, para mostrar logros recientes de su administración.

