El Gobierno de Javier Milei extendió este lunes hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del Sector Energético Nacional para los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal.

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Según señala el texto oficial, la medida responde a la persistencia de riesgos técnicos, económicos y operativos que todavía afectan la estabilidad del sistema eléctrico.

En este marco, el Ejecutivo considera que mantener el régimen de excepción resulta necesario para garantizar la continuidad del servicio público y evitar problemas de abastecimiento, financiamiento o regulación.

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La decisión, además, busca unificar los plazos de vigencia de las emergencias declaradas para los sectores eléctrico y gasífero. En ese sentido, desde el Gobierno indicaron que ambos sistemas mantienen una estrecha relación operativa, debido a que el gas natural continúa siendo uno de los principales insumos utilizados para la generación térmica de electricidad en el país.

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