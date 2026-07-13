Boletín Oficial: El Gobierno prorrogó la emergencia del sector energético nacional hasta 2027
Mediante el Decreto 585/2026, publicado este lunes por la madrugada, se formalizó la medida que apunta a sostener el proceso de normalización del sistema energético argentino.
El Gobierno de Javier Milei extendió este lunes hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del Sector Energético Nacional para los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal.
Según señala el texto oficial, la medida responde a la persistencia de riesgos técnicos, económicos y operativos que todavía afectan la estabilidad del sistema eléctrico.
En este marco, el Ejecutivo considera que mantener el régimen de excepción resulta necesario para garantizar la continuidad del servicio público y evitar problemas de abastecimiento, financiamiento o regulación.
La decisión, además, busca unificar los plazos de vigencia de las emergencias declaradas para los sectores eléctrico y gasífero. En ese sentido, desde el Gobierno indicaron que ambos sistemas mantienen una estrecha relación operativa, debido a que el gas natural continúa siendo uno de los principales insumos utilizados para la generación térmica de electricidad en el país.
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