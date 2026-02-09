La renuncia de Lavagna al frente del Indec el viernes levantó polvareda política, ya que se dio en un escenario signado por cambios técnicos sensibles en la metodología de medición de la inflación.

Este lunes Casa Rosada, a través del Boletín Oficial, confirmó su salida y designó formalmente en su lugar a Pedro Lines, Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macroeconómicos y que actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Hasta su nombramiento, trabajó como director técnico en el Indec coordinando la elaboración del programa estadístico anual del país.

