El Gobierno Nacional lanzó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, para impedir el ingreso al país de extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra habitantes por su nacionalidad.

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Asimismo, la medida también alcanza a quienes hayan realizado, participado o instigado actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.

El cambio determinado en la Ley de Migraciones, además, permite cancelar la residencia de los extranjeros que incurran en conductas contra la Argentina, con la posibilidad de ordenarles abandonar el país o disponer su expulsión.

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No obstante, en la normativa, Javier Milei aclaró que no podrán incluirse dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución.

En este marco, el Gobierno sostuvo que aumentaron “considerablemente” los mensajes de odio y los actos de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. Desde Casa Rosada advirtieron esta “campaña anti Argentina” en el contexto del mundial de fútbol, y continuó una vez concluido el evento deportivo.

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