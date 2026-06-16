Javier Milei y su Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, rubricaron un decreto publicado este martes por la madrugada en el Boletín Oficial que modifica el sistema de designación de magistrados, fiscales y defensores públicos, con cambios en el procedimiento para cubrir vacantes en la Corte Suprema.

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La iniciativa modifica los decretos 222 y 588 de 2003, que regulan los procedimientos de selección de jueces, fiscales y defensores públicos, y reduce instancias administrativas previas al tratamiento de los pliegos en el Senado.

Entre los cambios más relevantes, Casa Rosada suprimió los criterios que recomendaban considerar la “diversidad de género”, las especialidades jurídicas y la procedencia regional al proponer candidatos para la Corte Suprema.

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Además, dejó sin efecto la obligación de publicar las postulaciones en diarios de circulación nacional y local, y eliminó la instancia de observaciones e impugnaciones ciudadanas previa al envío de los pliegos al Senado.

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