El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó que los extranjeros (no residentes) deberán pagar la atención no urgente en los hospitales nacionales. Se trata de una medida derivada del DNU 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones.

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La determinación surge semanas después de la “campaña anti Argentina” que tuvo lugar en el marco del mundial de fútbol.

La decisión de Javier Milei pone al país en sintonía con la mayoría de los estados del mundo: Si la persona cuenta con un seguro de salud, el hospital podrá facturarle el costo a la aseguradora. No obstante, si no tiene cobertura, deberá abonar el servicio antes de recibir la atención.

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Esta decisión se formalizó mediante una resolución en el Boletín Oficial y en el llamado “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”.

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