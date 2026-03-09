El nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, quedó reglamentado al hacerse efectiva la publicación del decreto 138/2026, en el Boletín Oficial esta madrugada de lunes.

La iniciativa fue sancionada en el Senado la semana pasada con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención.

Dentro de los principales cambios, se encuentra una reducción en la edad de imputabilidad, alcanzando los 14 años.

Además, se incorporan sanciones como amonestaciones judiciales, prohibiciones de acercamiento a la víctima, restricciones para asistir a determinados lugares o eventos, prohibición de conducir vehículos en algunos casos y monitoreo electrónico.

