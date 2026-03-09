Boletín Oficial: Ya rige el Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad
El Gobierno promulgó este lunes por la madrugada la Ley 27801, una de las grandes victorias del los libertarios en las sesiones extraordinarias del Congreso.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, quedó reglamentado al hacerse efectiva la publicación del decreto 138/2026, en el Boletín Oficial esta madrugada de lunes.
La iniciativa fue sancionada en el Senado la semana pasada con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención.
Dentro de los principales cambios, se encuentra una reducción en la edad de imputabilidad, alcanzando los 14 años.
Además, se incorporan sanciones como amonestaciones judiciales, prohibiciones de acercamiento a la víctima, restricciones para asistir a determinados lugares o eventos, prohibición de conducir vehículos en algunos casos y monitoreo electrónico.
