El defensor xeneixe, Nicolás Valentini, tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2024. El Consejo de fútbol aceptó los números que pidió el jugador para extender el vínculo hasta 2028 pero las negociaciones se estancaron porque el deportista exige un retroactivo.

El oriundo de Junín fue convocado recientemente a la Selección Argentina Mayor y ve con buenos ojos una transferencia a mitad de año. Las negociaciones con el Consejo de fútbol, conformado por Raúl Cascini, Marcelo Delgado y el colombiano Mauricio Serna, están estancadas.

La dirigencia boquense asegura que no se mueve de ese contrato y ante la negativa del jugador decidieron que no sea convocado ante Godoy Cruz. De no resolverse esta situación, el joven defensor podría quedar “colgado” hasta diciembre.

Hace poco tiempo, Valentín Barco, nacido en 25 de Mayo, tampoco extendió su contrato y terminó forzando su salida. El “Colo” fue comprado por el club inglés Brighton pero tiene escasos minutos de juego y podría ser cedido a préstamo.