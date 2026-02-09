La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cacharí salió a aclarar públicamente la información difundida por La Libertad Avanza Azul, que había anunciado un supuesto aporte superior a los 94 millones de pesos del Gobierno Nacional para el cuartel local. Desde la institución señalaron que los fondos mencionados no fueron recibidos y que, además, no se trata de un subsidio extraordinario.

A través de un comunicado oficial, los Bomberos explicaron que la cifra de $94.924.971,75 corresponde a los montos previstos para los años 2025 y 2026 en el marco de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, aclararon que esos recursos aún no han sido depositados en sus cuentas y que forman parte del esquema habitual de financiamiento establecido por la Ley Nacional 25.054.

En el texto difundido, la institución remarcó que “el dinero no proviene de un aporte especial o un nuevo subsidio, como se ha querido hacer creer en redes sociales, sino de una contribución obligatoria de las aseguradoras”, que se destina al sistema de bomberos voluntarios de todo el país.

La Ley 25.054, sancionada en 1998, establece que el fondo se financia mediante una contribución del 5% sobre las primas de seguros (con excepción del seguro de vida), que las aseguradoras deben girar a la Superintendencia de Seguros de la Nación, la cual luego distribuye los recursos entre asociaciones, federaciones y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios. Estos fondos deben utilizarse exclusivamente para la compra de equipamiento, vehículos, materiales y capacitación del personal.

Desde el cuartel de Cacharí indicaron que, una vez que los fondos sean efectivamente acreditados, serán utilizados como siempre para fortalecer la capacidad operativa y mejorar el servicio a la comunidad. Además, pidieron a la ciudadanía y a los actores políticos que tengan en cuenta la información oficial de la institución y destacaron su compromiso con la transparencia en la rendición de cuentas.

La polémica se originó a partir de una publicación en redes sociales del espacio libertario, que afirmaba: “Cacharí recibe apoyo del Gobierno Nacional para sus Bomberos Voluntarios”. Desde la entidad bomberil insistieron en que se trata de recursos previstos por ley y no de un anuncio extraordinario, y que hasta el momento no han sido efectivamente transferidos a los cuarteles.