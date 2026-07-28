La localidad de Olascoaga, en el partido de Bragado, será sede este domingo 2 de agosto de una nueva edición de la Fiesta de la Pachamama, un encuentro que invita a vecinos y visitantes a compartir una jornada de cultura, identidad y agradecimiento a la Madre Tierra.

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La celebración contará con ceremonias tradicionales, espectáculos artísticos, feria y servicio de cantina.

La actividad comenzará a las 10:30 con la recepción de las comunidades originarias, mientras que a las 11:30 se realizará la ceremonia principal. Luego, desde las 12:30, tendrá lugar la ceremonia de ofrendas a la Ñuque Mapu (Madre Tierra), uno de los momentos más significativos de la jornada.

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A partir de las 13:00 se compartirá un almuerzo comunitario y comenzarán los espectáculos artísticos y musicales, que acompañarán el resto del encuentro. Además, habrá feria de artesanos, servicio de cantina y los organizadores recomiendan a los asistentes llevar reposera para disfrutar con mayor comodidad de las actividades.

La entrada será libre y gratuita. La organización está a cargo de la Comunidad Mapuche, con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado, en una propuesta que busca preservar las tradiciones ancestrales y fortalecer el vínculo con la naturaleza y la diversidad cultural.

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Datos clave

Evento: Fiesta de la Pachamama.

Lugar: Antiguo Galpón Ferroviario, Olascoaga (Bragado).

Fecha: Domingo 2 de agosto.

Domingo 2 de agosto. Horario de inicio: 10:30.

10:30. Actividades: Ceremonias ancestrales, ofrendas a la Ñuque Mapu, almuerzo comunitario, espectáculos musicales y artísticos, feria y cantina.

Entrada: Gratuita.

Organizan: Comunidad Mapuche y Municipalidad de Bragado.

Recomendación: Llevar reposera.

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