La localidad de Comodoro Py, en el partido de Bragado, se prepara para recibir una nueva edición de una de sus celebraciones más tradicionales. La 23ª Fiesta del Concurso del Chorizo Seco se desarrollará durante el fin de semana largo del 15 y 16 de agosto.

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El evento es organizado por el Club Agrario de Comodoro Py junto a la Biblioteca Popular local, con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

Más de 3.000 pecheras y un concurso con jurado popular

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Uno de los principales atractivos será el tradicional concurso gastronómico. Para esta edición ya finalizó la faena y elaboración de los productos y se prepararon más de 3.000 pecheras de chorizo seco para consumo.

Desde la organización remarcaron que todos los embutidos pasaron por frigorífico y fueron sometidos a los análisis correspondientes para garantizar que estén libres de triquinosis.

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Se espera la participación de entre 25 y 30 concursantes, quienes deberán presentar dos chorizos secos y la correspondiente certificación bromatológica.

El sistema de evaluación tendrá además una particularidad: el jurado estará integrado por seis o siete personas elegidas al azar entre el público. Las muestras serán evaluadas de manera anónima, ya que cada una recibirá un número al ingresar a la Biblioteca Popular.

De esta manera, los participantes no serán identificados durante la votación y el jurado podrá concentrarse en aspectos como sabor, presentación y color.

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Una celebración que comienza el sábado

Las actividades comenzarán el sábado 15 de agosto por la tarde, con el tradicional encendido del fogón.

Luego se abrirán las puertas del salón del Club Agrario para la Peña Folclórica “Poncho y Tradición”, que tendrá entrada arancelada y contará con las presentaciones de Alma Gaucha, Lucas Fichini, Miguel del Río y Kimera Folclore.

La propuesta continuará durante el domingo con una jornada al aire libre y actividades gratuitas para vecinos y visitantes.

Domingo de tradición y actividades criollas

El domingo 16, desde las 11, la actividad se trasladará a la plaza Manuel Belgrano, donde se desarrollará un encuentro de peñas con propuestas para disfrutar durante toda la tarde.

Entre los atractivos se destacan la prueba de riendas, a cargo de Roberto Curiale y Gustavo Andrade; el entrevero de tropillas; y un desfile institucional y criollo organizado por Aldo Marco.

También habrá espectáculos musicales al aire libre, en una jornada pensada para reunir a familias, agrupaciones tradicionalistas y visitantes.

Ya durante la tarde y la noche se abrirá nuevamente el salón del Club Agrario para la fiesta central y el concurso del chorizo seco. Allí actuarán Ballet Estampas Nativas, Cecilia Encina, Fejuma, Terruño Folk, Los Tordos y Sierra Leo Echemendi.

Gastronomía y participación de instituciones locales

La fiesta también tendrá una importante propuesta gastronómica. La organización dispondrá de una cantina con empanadas, choripanes y sándwiches, mientras que distintas instituciones de la localidad instalarán sus propios puestos de comida con el objetivo de recaudar fondos.

Las entradas anticipadas se comercializan en Bragado y, según informaron desde la organización, ya representan entre el 60% y el 70% de la capacidad del salón, que cuenta con unas 500 a 600 ubicaciones.

Los centros tradicionalistas, jinetes y agrupaciones que quieran participar del desfile o de la prueba de riendas pueden comunicarse con la organización. También se brinda información sobre alojamiento y entradas a través de las redes oficiales de la fiesta.

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