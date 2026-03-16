Bragado: El Concejo declaró la emergencia ambiental y el cierre del basural pero el intendente adelantó el veto
La emergencia era por dos años y la impulsaron los bloques opositores. Desde la gestión de Sergio Barenghi argumentaron el rechazo en la inviabilidad económica de la norma.
El Concejo Deliberante de Bragado aprobó una ordenanza que establece la emergencia ambiental en el distrito y determina el cierre definitivo del basural a cielo abierto.
Si bien la iniciativa logró avanzar por 10 votos contra 8 y fue impulsada por los bloques opositores, el secretario de Gobierno, Esteban Burga, aclaró que la ordenanza no prosperaría porque iba a ser vetada por el Intendente Sergio Barenghi.
La problemática del basural se instaló en la agenda pública debido a que en los últimos meses se han reiterado focos de incendio en el predio.
Desde el gobierno municipal argumentaron la complejidad técnica y económica que implica avanzar con el cierre del basural. De cerrar el predio actual, los residuos de la ciudad tendría que ser trasladados hasta el Ceamse, a 200 kilómetros de distancia.
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