El Concejo Deliberante de Bragado aprobó una ordenanza que establece la emergencia ambiental en el distrito y determina el cierre definitivo del basural a cielo abierto.

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Si bien la iniciativa logró avanzar por 10 votos contra 8 y fue impulsada por los bloques opositores, el secretario de Gobierno, Esteban Burga, aclaró que la ordenanza no prosperaría porque iba a ser vetada por el Intendente Sergio Barenghi.

La problemática del basural se instaló en la agenda pública debido a que en los últimos meses se han reiterado focos de incendio en el predio.

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Desde el gobierno municipal argumentaron la complejidad técnica y económica que implica avanzar con el cierre del basural. De cerrar el predio actual, los residuos de la ciudad tendría que ser trasladados hasta el Ceamse, a 200 kilómetros de distancia.

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