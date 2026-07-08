La victoria de la Selección Argentina desató una multitudinaria celebración en el centro de Bragado, donde cientos de vecinos se concentraron en la esquina de Pellegrini y Mitre, frente a la iglesia Santa Rosa de Lima, con banderas, camisetas, bombos y bocinazos.

Ads

Mientras la ciudad celebraba la clasificación, la jornada también quedó marcada por una serie de incidentes que obligaron a intervenir a efectivos policiales, personal de tránsito y servicios de emergencia.

Uno de los hechos más graves ocurrió en la intersección de San Martín y Laprida, donde una motocicleta conducida por una joven de 20 años chocó con una camioneta en momentos en que ambos vehículos, presuntamente, se dirigían hacia el lugar de los festejos.

Ads

Como consecuencia del impacto, la motociclista fue trasladada al hospital municipal con una fractura de costilla izquierda. Según medios locales, durante la tarde se registraron otros siniestros viales en distintos puntos de la ciudad, lo que complicó el trabajo de los servicios de emergencia.

A ese episodio se sumó un hecho de violencia ocurrido en las inmediaciones de la Plaza Eva Perón. De acuerdo con el reporte policial, un choque entre una bicicleta y una camioneta derivó en una discusión que terminó cuando el ciclista golpeó al conductor del vehículo.

Ads

De acuerdo a lo que publicó el medio local Bragado Informa, la víctima sufrió lesiones en el rostro y recibió asistencia médica, mientras que efectivos policiales identificaron al presunto agresor tras un operativo en la zona.

Pese a estos episodios, la mayoría de los festejos transcurrió en el centro de la ciudad, donde una importante cantidad de vecinos celebró la clasificación de la Selección con cánticos, banderas y caravanas de vehículos, mientras se implementaban cortes de tránsito para ordenar la circulación.