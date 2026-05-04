El secretario de Gobierno del municipio de Bragado, Esteban Burga, detalló la visión del Ejecutivo frente a la reciente reapertura de las negociaciones paritarias con los trabajadores municipales.

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Según explicó el funcionario durante una entrevista a Bragado TV, a principios de 2026 el Municipio había acordado un primer aumento del 10% con el compromiso gremial de volver a sentarse a la mesa si la inflación superaba ese margen.

"La verdad que nosotros esperábamos que la negociación se estirara algunos meses más, pero vimos el incremento de los índices de inflación y el Frente Sindical solicitó una reunión para hablar sobre la cuestión salarial", detalló Burga.

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El punto más crítico de la postura oficial radica en la falta de previsibilidad financiera. Burga advirtió que el nivel de coparticipación que recibe Bragado está disminuyendo o se mantiene estancado, frente a costos operativos diarios (como el combustible) que no paran de subir.

"Hoy la coparticipación en bruto no alcanza a cubrir la masa salarial que tiene la municipalidad", sinceró el secretario de Gobierno. Y agregó: "Esto nos obliga a sentarnos y replantear la cuestión salarial en periodos más cortos para poder tener nosotros también una proyección sobre la recaudación".

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El funcionario explicó que mientras los recursos se estancan o caen, los costos operativos continúan en aumento, como el combustible, que siguen subiendo. En ese contexto, sostuvo que “el problema es la falta de previsibilidad”. “Por eso tenemos que sentarnos más seguido y ajustar en función de lo que realmente ingresa”, concluyó.

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