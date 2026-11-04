La detención del concejal de La Libertad Avanza (LLA) de Bragado, Germán Díaz, abrió una disputa política por quién debe ocupar su banca en el Concejo Deliberante. La definición debía tratarse en una sesión especial, pero los bloques opositores que habían impulsado la convocatoria pidieron postergarla horas antes de su realización.

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Según informaron Infonoroeste y BragadoTV, seis concejales solicitaron suspender el encuentro porque el expediente judicial cambió de radicación y todavía no habían recibido información del juzgado interviniente. La sesión quedó sin nueva fecha.

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Detrás de la postergación también hay diferencias sobre el reemplazo. Un sector de LLA impulsa a Maximiliano Moragas, con el argumento de aplicar el criterio de paridad de género, mientras que Sabrina Gulino, quien ocupa provisoriamente la banca, defiende su continuidad.

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En declaraciones a BragadoTV, Gulino atribuyó la disputa a “conveniencias políticas” y cuestionó que se invoque la paridad para desplazarla. Sostuvo que ese criterio corresponde a la conformación de las listas electorales y no necesariamente a los reemplazos durante un mandato.

La causa judicial

Díaz fue detenido tras un allanamiento en su domicilio de la localidad de O'Brien, partido de Bragado, donde se secuestraron restos de cocaína, elementos para el corte de estupefacientes y una balanza de precisión. La investigación está a cargo de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Mercedes.

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La Justicia dictó su prisión preventiva y rechazó el pedido de excarcelación de la defensa. Su abogado, Rafael Acuña, presentó un recurso ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense para intentar revertir la medida. Díaz, por su parte, rechazó las acusaciones y manifestó su inocencia.

Así, mientras la Justicia investiga la presunta comercialización de drogas, el Concejo Deliberante todavía no logra acordar quién ocupará la banca del edil libertario.