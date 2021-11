POR CHRISTIAN THOMSEN HALL

@cthomsenhall

Juan Manuel Barenghi tiene 35 años y es contador. Durante muchos años estudió en la ciudad de La Plata y hace ocho regresó a su Bragado natal. Actualmente trabaja de manera particular en su estudio contable. Cansado de los dirigentes bonaerenses, decidió explotar su vocación política y junto a un grupo de colegas conformó su propio espacio "Innovar Bragado" que consiguió ser homologado este mismo año.

Con la boleta corta que encabezó en la Comuna quedó tercero en estos comicios y estuvo a tan solo 60 votos de conseguir una segunda banca. "Siempre tuve vocación política pero antes de meterme en la arena decidí estudiar y generar mis propios recursos. Porque a la política hay que ir a servirla y no vivir de ella. Estoy muy contento por la confianza de la gente que se animó a apostar a gente nueva", celebró.

- Contame quiénes son Innovar Bragado y como vivieron estas elecciones...

Somos un grupo conformado por personas que es la primera vez que nos metemos en política. No contamos con recursos y la campaña fue bancada muy a pulmón. Además, hemos conformado la homologación de un partido vecinal este mismo año. Por eso todo fue muy nuevo, muy rápido. Y haber logrado acceder a una banca en el Concejo y quedar a solo 60 votos de obtener una segunda, fue algo histórico para Bragado.

- ¿A qué atribuyen este sorpresiva performance durante las elecciones?

En la política hay momentos. Y aquí en Bragado hacía falta hacer una irrupción con algo nuevo y distinto. Nosotros hemos aprovechado ese momento, como también lo aprovechó en Capital Federal Javier Milei, que es un fenómeno, más allá de su ideología. Él también surgió de la nada, se metió en la política y terminó haciendo una gran elección. Eso mismo pasó acá en Bragado con nosotros.

- ¿Por qué se presentaron con boleta corta, sin representantes a nivel provincial?

Antes de ponernos a trabajar en la formación de un partido vecinal, mirábamos si a nivel provincial aparecía alguna fuerza potable por fuera de Juntos y Cambiemos. Y realmente no terminamos viendo nada competitito que nos pueda servir y que nos convenza desde lo ideológico. Por eso decidimos tomar el desafío de ir solos con una boleta corta y supimos aprovechar un momento especial de la política.

- ¿Cómo está conformada la lista? ¿De dónde vienen quienes la integran?

Es una lista conformada por mucha gente joven, es un grupo bastante treintañero. La gran mayoría nunca había participado en política ni integrado ninguna lista en anteriores elecciones. Solamente Pilar Vives, nuestra candidata a segunda concejal que quedó afuera por muy poquito, fue la única que había participado en unas PASO en 2017. Pero para el resto de los candidatos fue su primera experiencia.

- ¿Cuáles fueron los motivos que los motivaron a lanzarse a la política?

Fue por un compromiso y unas ganas de que Bragado sea más pujante, que tenga otro dinamismo. Vemos a una ciudad que está muy quedada. El vecinalismo no ha hecho una gran elección en estos comicios. Lo cual destaca muchísimo más lo que hemos hecho nosotros, que sin recursos, sin estructura y prácticamente sin nada, hemos logrado posicionarnos en Bragado.

- ¿Qué opinás de Juntos y del Frente de Todos? ¿Por qué no integrarías sus filas?

Por como está conformada la política electoral, lo que noto es que son frentes políticos que funcionan como franquicias electorales donde no hay ideologías. Los partidos políticos tradicionales se han extinguido y ahora los dirigentes pasan de un lado a otro. Muchos provienen de un sector y convergen hacia otro, dicen una cosa y hacen otra. Son franquicias que solo buscan la perpetuidad en el poder.

- ¿Que es lo primero que vas hacer en diciembre cuando ocupes tu banca en el Concejo?

Lo primero que tenemos pensado hacer es donar nuestra dieta como concejal con sorteos que beneficiarán a instituciones locales. Como esa dieta será el único recurso genuino que vendrá propiamente de la política, lo vamos a poner a disposición de la comunidad con el objetivo de seguir mostrándonos como epacio y podamos seguir creciendo. Es un gesto que acompañará los proyectos que presentemos en el Concejo.

- La irrupción de alguien nuevo que llega con estos gestos seguro incomodrará a más de un concejal...

No creo que eso sea lo más importante. Nosotros venimos trabajando hace más de un año conformando este espacio político y haciendo un esfuerzo muy grande. Todos los gastos de la campaña salieron de nuestros bolsillos, de nuestros trabajos particulares. y eso que no somos ningunos adinerados. Queremos demostrar que no llegamos al Concejo para calentar la banca ni cobrar la dieta, sino todo lo contrario.