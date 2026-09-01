La localidad de Irala, en el partido de Bragado, se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Fiesta Provincial del Agricultor, un encuentro que cada año reúne a vecinos y visitantes para celebrar las raíces rurales, el trabajo de la tierra y la identidad de la comunidad.

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La 33° edición tendrá lugar el próximo domingo 6 de septiembre, en el marco del 121° aniversario de Irala, con una jornada de actividades pensada para disfrutar en familia y con entrada gratuita.

Una jornada para celebrar las tradiciones

Las actividades comenzarán durante la mañana con el acto protocolar de apertura en la Plaza Manuel Dorrego, uno de los puntos centrales de la celebración.

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Desde las 14 horas, llegará uno de los momentos más esperados: el tradicional desfile cívico, institucional, agrícola y criollo, que contará con la participación de instituciones, maquinarias agrícolas y tradicionales paseos a caballo.

La propuesta continuará sobre el escenario principal con la presentación de diferentes agrupaciones y ballets. Serán parte de la jornada la Peña Raíces Bailando, Ballet Integrarte, Peña Martín Fierro de Bragado, Peña La Donosa de Junín y el taller municipal “Mientras Bailo” de Morse.

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También habrá música y folclore con Clasikeros y Marcos Emanuel, antes del gran cierre de la jornada.

Lisandro Márquez será el encargado del cierre

El espectáculo central estará a cargo de Lisandro Márquez, quien llegará a Irala para protagonizar el cierre musical de una fiesta que promete convocar a miles de personas.

La organización decidió concentrar todas las propuestas en una única jornada, luego de que la celebración no pudiera realizarse el año pasado debido al calendario electoral.

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Además, en esta edición se buscó reforzar el carácter popular del encuentro: no se cobrará entrada ni estacionamiento, permitiendo que vecinos y turistas puedan acercarse sin costo.

El financiamiento del evento se realizará a través de aportes de la Municipalidad de Bragado, auspicios de empresas privadas, la recaudación de la cantina y la venta de espacios para más de un centenar de puestos gastronómicos y de emprendedores.

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