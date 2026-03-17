La localidad de Mechita, en el partido de Bragado, se prepara para vivir la 18º edición de la Fiesta del Ferroviario, una propuesta que rinde homenaje a su identidad ligada al tren y convoca a vecinos y turistas con una variada agenda cultural.

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Durante dos jornadas, la avenida Quintana se transformará en el epicentro de la celebración, con actividades que combinan historia ferroviaria, arte y música en vivo. El evento, con entrada libre y gratuita, invita a recorrer el pasado y el presente de una comunidad marcada por el desarrollo del ferrocarril.

El sábado, desde las 13.00, se realizará la apertura de exposiciones y muestras, junto a visitas guiadas en el Museo Ferroviario Mechita. Por la tarde-noche, a las 19.00, se presentará “Mechita”, una experiencia artística inmersiva y multidisciplinaria a cargo del colectivo Constructores de Fuego, que propone una puesta en escena con fuego, participación vecinal y un fuerte anclaje identitario.

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El domingo, en tanto, las actividades comenzarán desde las 10.00 con el acto de apertura y bienvenida, que incluirá la presentación de “Añoranzas”. A lo largo de la jornada se sucederán distintos espectáculos musicales, con artistas como Grupo Norteño, Daniela Luna y La Tronadora del Rock, y un cierre a pura música con Claudia Lomeña.

Además, habrá exposiciones especiales con la participación del Museo Móvil del Ferroclub de Remedios de Escalada, coleccionistas de Chivilcoy y muestras de locomotoras a escala. El paseo se completa con puestos de artesanos, manualistas, elaboradores de dulces y un servicio de cantina a cargo del museo local.

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📌 Datos clave

Evento: Fiesta del Ferroviario (18º edición)

Lugar: Avenida Quintana, Mechita

Avenida Quintana, Mechita Fecha: sábado 21 (desde las 13:00) y domingo 22 (desde las 10:00)

Entrada: gratuita

gratuita Actividades destacadas: exposiciones, visitas guiadas, shows en vivo, experiencia artística inmersiva, paseo de artesanos y cantina

Organizan: Centro Cultural Museo Ferroviario Mechita

Auspician: municipios de Alberti y Bragado

🔗 Más información:

Instagram: museoferroviariomechita

Facebook: museo.ferroviario.mechita