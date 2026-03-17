Bragado se sube al tren de la Fiesta del Ferroviario: experiencia inmersiva y shows musicales
Este sábado 21 y domingo 22 la localidad de Mechita se prepara para otra gran edición de este evento turístico cultural.
La localidad de Mechita, en el partido de Bragado, se prepara para vivir la 18º edición de la Fiesta del Ferroviario, una propuesta que rinde homenaje a su identidad ligada al tren y convoca a vecinos y turistas con una variada agenda cultural.
Durante dos jornadas, la avenida Quintana se transformará en el epicentro de la celebración, con actividades que combinan historia ferroviaria, arte y música en vivo. El evento, con entrada libre y gratuita, invita a recorrer el pasado y el presente de una comunidad marcada por el desarrollo del ferrocarril.
El sábado, desde las 13.00, se realizará la apertura de exposiciones y muestras, junto a visitas guiadas en el Museo Ferroviario Mechita. Por la tarde-noche, a las 19.00, se presentará “Mechita”, una experiencia artística inmersiva y multidisciplinaria a cargo del colectivo Constructores de Fuego, que propone una puesta en escena con fuego, participación vecinal y un fuerte anclaje identitario.
El domingo, en tanto, las actividades comenzarán desde las 10.00 con el acto de apertura y bienvenida, que incluirá la presentación de “Añoranzas”. A lo largo de la jornada se sucederán distintos espectáculos musicales, con artistas como Grupo Norteño, Daniela Luna y La Tronadora del Rock, y un cierre a pura música con Claudia Lomeña.
Además, habrá exposiciones especiales con la participación del Museo Móvil del Ferroclub de Remedios de Escalada, coleccionistas de Chivilcoy y muestras de locomotoras a escala. El paseo se completa con puestos de artesanos, manualistas, elaboradores de dulces y un servicio de cantina a cargo del museo local.
📌 Datos clave
- Evento: Fiesta del Ferroviario (18º edición)
- Lugar: Avenida Quintana, Mechita
- Fecha: sábado 21 (desde las 13:00) y domingo 22 (desde las 10:00)
- Entrada: gratuita
- Actividades destacadas: exposiciones, visitas guiadas, shows en vivo, experiencia artística inmersiva, paseo de artesanos y cantina
- Organizan: Centro Cultural Museo Ferroviario Mechita
- Auspician: municipios de Alberti y Bragado
🔗 Más información:
Instagram: museoferroviariomechita
Facebook: museo.ferroviario.mechita
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