La localidad bonaerense de Brandsen se prepara para vivir una jornada donde la tradición gauchesca será protagonista. La XVIII Fiesta Provincial del Carruaje llega para transformar la ciudad en un gran escenario criollo, en un plan ideal para disfrutar en familia.

Ads

Este evento, que crece año a año, tiene como objetivo mantener vivas las costumbres del campo argentino. Desde temprano, el predio de la Cooperativa de Agua Potable será el punto de encuentro para el entrevero de tropillas, donde la destreza y el vínculo entre jinete y caballo se ponen a prueba en una demostración típica del mundo rural. También se podrá disfrutar de un clásico asado criollo, con venta por kilo para quienes quieran almorzar en el lugar.

La fiesta continuará por las calles de la ciudad con el tradicional desfile de carruajes sobre la avenida Rivadavia, una postal que remite a otras épocas y que reúne a vecinos y visitantes alrededor de una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural argentino. A esto se suman las danzas populares, con la participación de artistas locales y el Taller de Danzas Nativas, que aportan música y color a la celebración.

Ads

Entre las atracciones destacadas también se encuentran la presentación de la banda del Regimiento de Infantería Mecanizada 7, la participación de la Asociación Criolla Argentina y la emblemática chata “La Luz del Desierto”, que evocan la historia y el espíritu del campo.

Además, sobre la calle Sáenz Peña se desplegará un paseo de artesanos junto a un atractivo patio gastronómico, donde los sabores regionales serán protagonistas.

Ads

“Un evento que nos reúne y nos permite volver a sentir el orgullo de lo nuestro”, destacan desde la organización.

📌 Datos claves

Evento: XVIII Fiesta Provincial del Carruaje

Ads

Fecha: Domingo 26

Hora: Desde las 11:00

Lugar: Distintos espacios de la ciudad de Brandsen

Actividades: Entrevero de tropillas, desfile de carruajes, danzas populares, banda militar, paseo de artesanos y patio gastronómico

Entrada: Libre y gratuita

Organizan: Centro Tradicionalista Coronel Brandsen y el Municipio de Brandsen