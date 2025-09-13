Un trágico accidente sacudió a la ciudad de Brandsen en la mañana de este sábado. Un joven de 27 años falleció luego de que la Ford EcoSport en la que viajaba junto a dos amigos despistara y volcara en la Ruta 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos.

Según informaron medios locales como InfoBrandsen y NB Noticias , la camioneta circulaba en sentido La Plata – Brandsen cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control, cayó a una zanja, impactó contra un alcantarillado y terminó volcando.

Foto: InfoBrandsen

El Same trasladó de urgencia a los tres ocupantes al Hospital Municipal Francisco Caram, donde se confirmó la muerte de Joaquín, un joven muy querido en la comunidad y jugador del Club Atlético y Progreso. La institución y sus compañeros lo despidieron con mensajes en redes sociales.

Foto: InfoBrandsen

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Brandsen, que debieron rescatar a dos de los ocupantes que habían quedado atrapados, además de efectivos de la Policía Comunal.

En tanto, el conductor del vehículo, identificado como Cristian, fue derivado en las últimas horas al Hospital Regional de la Cuenca Alta de Cañuelas, donde permanece en estado crítico y pelea por su vida. Sus familiares y amigos iniciaron una cadena de oración para acompañarlo en este delicado momento.

