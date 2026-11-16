Estudiantes - Palmeiras. Así está constituida la final del 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, que volverá a ser escenario una Libertadores entre Argentina y Brasil.

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La Libertadores es el torneo de clubes más importante de Sudamérica, y el continente entero seguirá el partido pegado a la pantalla del televisor o del móvil. Muchos aficionados ya consultan las aplicaciones que permiten hacer un pronóstico para la final de la Copa Libertadores, y cualquier apuesta mínimamente informada exige revisar primero el historial. Si se mira hacia atrás, el saldo favorece a los argentinos.

15 enfrentamientos con saldo positivo para Argentina

La rivalidad entre clubes argentinos y brasileños es la columna vertebral de la Libertadores moderna. Desde 1968, ambos países se han cruzado 15 veces en la definición: el saldo es 9-6 a favor de los argentinos (9-7 si se suma la final de 1963).

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Arrancó la serie en 1968, cuando Estudiantes venció a Palmeiras y dio el primer paso de su tricampeonato. Independiente subió el saldo al vencer a São Paulo en 1974 y a Grêmio en 1984. Boca sumó en 1977 frente a Cruzeiro, y Vélez se coló en la lista en 1994 superando a São Paulo por penales. Más tarde, el equipo inolvidable de Bianchi sumó dos (contra Palmeiras en 2000 y Santos en 2003) y volvió a hacerlo contra Grêmio en 2007. Finalmente, el Estudiantes de Verón se cobró revancha ante Cruzeiro en 2009.

Los brasileños respondieron con pegada: Cruzeiro en 1976 contra River, São Paulo en 1992 contra Newell’s, Corinthians en 2012 contra Boca, Grêmio en 2017 contra Lanús, Flamengo en 2019 contra River y Fluminense en 2023, también ante los xeneizes.

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Dos datos cuentan la historia. Boca es el club con más finales contra brasileños (seis, con balance 4-2 a favor). Y Estudiantes nunca perdió ninguna: 2-0 ante clubes brasileños, con los dos trofeos levantados. Si el pasado pesa, los Pincharratas llegan al Centenario beneficiados.

Un detalle más para los fanáticos del dato fino: cuando el torneo se llamaba Copa de Campeones de América, Santos ya había vencido a Boca en la final de 1963. Ese cruce completa el dato de enfrentamientos entre los equipos de los dos países.

Los equipos brasileños tuvieron más finales, pero en títulos están empatados

Si se mira la foto completa, la paridad es sorprendente. Brasil y Argentina llegan a esta final empatados 25 a 25 en títulos. Sin embargo, los brasileños aparecen con más frecuencia: suman 45 participaciones en finales (25 ganadas, 20 perdidas), frente a las 38 de los argentinos (25 ganadas, 13 perdidas).

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Traducido en efectividad, la ventaja la tienen los del sur: Argentina se llevó el 65,8% de sus finales, contra el 55,6% de Brasil. Llegaron menos veces, pero ganaron más.

La diferencia también está en el reparto. Brasil cuenta con 12 clubes campeones distintos, con Flamengo, São Paulo, Santos, Grêmio y Palmeiras acumulando tres o más vitrinas cada uno. En Argentina, en cambio, la gloria se concentra en cuatro grandes: Independiente (7), Boca (6), River (4) y Estudiantes (4).

El empate en la cima es, además, reciente. Hasta que Flamengo levantó la Libertadores 2025, Argentina iba por delante en el escalafón histórico. El equipo igualó la cuenta, y ahora Palmeiras tiene la oportunidad de dar vuelta a esa foto por primera vez en seis décadas.

El camino de Estudiantes, rodeado de brasileños

Los cuatro semifinalistas de la Libertadores 2026 ya habían levantado el trofeo antes: Fluminense, Palmeiras, Estudiantes y Flamengo. Fue una ronda de campeones, con Brasil poniendo tres representantes y Argentina uno solo.

Los cruces dejaron escenas para el recuerdo. Palmeiras eliminó a Fluminense, y Estudiantes sobrevivió a una serie durísima contra Flamengo que terminó definiéndose por penales: Fernando Muslera, el veterano de 40 años, les atajó tres a los brasileños.

Los Pincharratas hicieron el recorrido más empinado posible (cruzando al vigente campeón) y llegaron a la final como el único sobreviviente argentino.

Esa es la foto que cuentan los números y la que define el guion del partido: Estudiantes, solo contra el aluvión brasileño del último lustro.

Preparados, listos, ya: qué se sabe del enfrentamiento del 28 de noviembre

El Estadio Centenario tiene historia en esta Copa. Albergó el partido inaugural de la Libertadores en 1960, y fue allí mismo donde Estudiantes derrotó a Palmeiras 2-0 en 1968 para alzar su primer título. Cincuenta y ocho años después, los dos clubes vuelven a la misma cancha, y la coincidencia tiene algo de poético.

El partido se juega el sábado 28 de noviembre en formato de partido único. Si hay empate en los noventa, habrá tiempo extra y, si hace falta, penales. Palmeiras llega con la sombra alargada de un bicampeón continental reciente. Estudiantes, con un historial impecable ante clubes brasileños.

El trasfondo mayor también se juega esa tarde. Brasil busca su octavo título consecutivo, un récord histórico, y si Palmeiras gana, se adelantará a Argentina en el historial por primera vez desde 1964. Si gana Estudiantes, se mantiene la supremacía albiceleste. Un partido. Noventa minutos. Y seis décadas de rivalidad listas para inclinarse hacia un lado.

Contenido patrocinado. El juego en exceso puede ser perjudicial para la salud. Prohibido para menores de 18 años.