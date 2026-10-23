Estudiantes de La Plata eliminó a Flamengo en el Maracaná y jugará la final de la Copa Libertadores de América
Tras igualar la serie sin goles, el Pincha ganó en Brasil por penales. Enfrentará a Palmeiras en Uruguay por el título.
Estudiantes de La Plata dio el golpe en el Maracaná, eliminó al Flamengo y se clasificó a la final de la Copa Libertadores. El Pincha aguantó más de media hora con un hombre menos por la expulsión de Baltasar Rodríguez y sostuvo el 0-0 que llevó la definición a los penales.
En la definición, Fernando Muslera se convirtió en héroe al atajar tres tiros desde los 12 pasos.
El próximo 28 de noviembre, en Montevideo el equipo platense buscará la consagración ante Palmeiras.
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