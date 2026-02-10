La llegada de las primeras boletas encendió la bronca en Chacabuco, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Productores rurales aseguran que la tasa vial tuvo aumentos superiores al 100%, con casos que alcanzan el 170%, y la oposición ya presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema bonaerense para frenar su aplicación.

Ads

El conflicto se originó tras la aprobación del Presupuesto 2026, votado el 30 de diciembre por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Allí se convalidó no solo el incremento de la tasa vial, sino también la creación de una nueva “Tasa de Salud”, con un monto fijo de $10.000, independientemente del tamaño del campo.

Según relataron productores , los aumentos oscilan entre el 80% y el 120%, aunque en algunas boletas el impacto final es todavía mayor. La reacción se dio cuando comenzaron a llegar los vencimientos bimestrales correspondientes a enero.

Ads

Desde el plano político, el bloque de concejales del PRO-UCR, junto a un monobloque de La Libertad Avanza, decidió avanzar por la vía judicial. El pedido de cautelar apunta a suspender las ordenanzas 10.866, 10.867 y 10.868, por considerar que fueron aprobadas de manera inconstitucional.

El presidente del bloque opositor, Ignacio Orsini, concejal de Chacabuco, explicó que la votación no reunió las mayorías exigidas por la Constitución provincial. “No se alcanzó la mitad más uno de la totalidad de los concejales y mayores contribuyentes. Hubo un empate en 17 y terminó desempantando el presidente del Concejo, algo que no corresponde”, sostuvo en declaraciones a Clarín.

Ads

Del otro lado, el oficialismo local, que responde al intendente Rubén Darío Golía, también de Chacabuco, impulsó la iniciativa y logró aprobarla en una sesión que la oposición cuestiona por su validez legal.

Puede interesarte

“Pagamos y los caminos están destruidos”

Más allá de la discusión jurídica, el malestar crece en el sector rural por la falta de contraprestación. “Los caminos rurales están muy mal. Esa es la bronca, porque pagamos y tenemos miles de problemas, sobre todo cuando llueve”, repiten los productores.

Federico Bert, productor de Chacabuco, contó que en su caso pasó de pagar $15.424 a $34.638 por parcela. “Dependiendo del caso, el aumento va del 70% al 120%. Y ahora se suma la Tasa de Salud, que es fija y no tiene en cuenta la escala del campo”, explicó.

Ads

Una situación similar describió Andrés Vitali, quien aseguró tener subas interanuales del 150% y 169%. “La contraprestación es muy pobre o directamente nula. Los caminos, los alcantarillados, todo está igual o peor”, señaló.

Desde Rawson, una de las localidades del partido, los productores recordaron que durante buena parte del año pasado hubo caminos intransitables por meses, lo que complicó la producción y el traslado.

Gustavo Bisio, otro productor de la zona, fue más allá y cuestionó el concepto mismo del tributo. “Hace años que la tasa dejó de ser una tasa y pasó a ser un impuesto. No hay contraprestación. Y agregar una cuota de salud a la red vial no tiene lógica”, afirmó.

Mientras la Corte bonaerense analiza la cautelar, el conflicto suma tensión en uno de los distritos productivos de la provincia. La discusión por las tasas municipales, en un contexto de presión fiscal creciente, vuelve a poner en foco el vínculo entre lo que se paga y lo que realmente se recibe.