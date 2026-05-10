El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó al gobierno de Javier Milei luego de que la Organización Mundial de la Salud pidiera a Argentina y a Estados Unidos reconsiderar su salida del organismo internacional en medio del reciente brote de hantavirus.

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La advertencia de la OMS se produjo luego de que un brote registrado en Argentina trascendiera fronteras y se trasladara a un crucero, generando múltiples contagios y encendiendo alarmas sanitarias internacionales.

En ese contexto, Kreplak aseguró que las políticas impulsadas por el Gobierno nacional colocan al país en una situación de riesgo sanitario global.

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“El gobierno de Milei puso al país en una condición de peligro para la salud mundial”, expresó el funcionario bonaerense.

Asimismo, el ministro cuestionó el alejamiento de los organismos internacionales de salud y sostuvo que Argentina está abandonando una histórica tradición de cooperación sanitaria.

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“Nuestro país, con una enorme tradición sanitaria y de colaboración global, hoy es reducido al negacionismo y riesgo sanitario”, afirmó.

Kreplak también planteó interrogantes sobre las consecuencias que podría generar una eventual desvinculación de los sistemas internacionales de coordinación sanitaria frente a futuras emergencias epidemiológicas.

“Ahora: si fuera al revés y un extranjero trae una rara y letal enfermedad contagiosa, ¿cómo accederíamos a diagnóstico y tratamiento? ¿Cómo sabríamos cómo actuar?”, se preguntó el titular de la cartera sanitaria bonaerense.

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Por último, el funcionario advirtió sobre el impacto que estas decisiones podrían tener no solo en la población argentina sino también a nivel internacional.

“Este gobierno es realmente peligroso para la salud y ya no solo de los argentinos y argentinas”, concluyó.

La polémica se da luego de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señalara que episodios como el brote de hantavirus demuestran la importancia de la cooperación internacional y de la universalidad en materia de seguridad sanitaria.

El gobierno de Milei puso al país en una condición de peligro para la salud mundial.



El reciente brote de Hantavirus argentino se trasladó a un crucero generando múltiples contagiados.

Nuestro país, con una enorme tradición sanitaria y de colaboración global, hoy es reducido… pic.twitter.com/Iwmr5uZETW — Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 10, 2026

Muerte en el crucero

Las alarmas se encendieron luego de que un brote de hantavirus detectado en Argentina tuviera impacto en un crucero que viajaba desde el país hacia Cabo Verde, donde se registraron al menos tres personas fallecidas. Según trascendió, las víctimas habrían sido afectadas por la cepa Andes del hantavirus, una variante que, en casos excepcionales, puede transmitirse de persona a persona. Durante la travesía, varios pasajeros presentaron síntomas compatibles con la enfermedad, lo que obligó a activar protocolos sanitarios y medidas de aislamiento preventivo para evitar una mayor propagación del virus.