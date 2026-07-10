Tras la confirmación por laboratorio de casos de triquinosis, la La Municipalidad de General Madariaga solicitó a toda la comunidad abstenerse de consumir embutidos sin rotular, independientemente de la carnicería o comercio donde hayan sido adquiridos.

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Actualmente, hay 66 casos confirmados bajo seguimiento, los cuales podrían incrementarse en las próximas horas, ya que se habría expandido a otras localidades y, por ello, estiman que superan el centenar. Además, dos personas están internadas.

Con el objetivo de prevenir nuevos casos, el Municipio intensificará los controles en los comercios dedicados a la venta de productos cárnicos, reforzando las acciones de fiscalización y las medidas sanitarias vigentes.

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En las últimas horas, se presentó en la Fiscalía Nº 8 para formalizar una denuncia penal contra el propietario de la carnicería señalada como el origen del brote. Lo acusan de infringir el articulo 206 del Código Penal, que sanciona a quien viole las reglas de sanidad establecidas por las leyes de política sanitaria animal, según informó el portal CNM.

Asimismo, se trabajará en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para seguir fortaleciendo las acciones de prevención y vigilancia sanitaria.

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El secretario de Salud, Dr. Amadeo Echeverría, fue contundente al referirse al origen del foco: “Un irresponsable vendió carne de cerdo sin controlar”.

Respecto al estado de los pacientes internados, el funcionario explicó que una de ellas está ingresado por un tromboembolismo y otra por un síndrome neurológico, luego de que el parásito ingresara al torrente sanguíneo. También hubo otras internaciones transitorias debido a los fuertes dolores y a la necesidad de tratamiento médico.

La triquinosis es una zoonosis parasitaria, es decir, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas a través del consumo de carne insuficientemente cocida o de productos elaborados con carne de cerdo o de animales silvestres, como jabalíes o pumas, que contengan larvas del parásito en sus músculos.

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La principal fuente de infección de esta enfermedad para las personas son los cerdos domésticos, aunque también puede producirse por consumo de las otras especies mencionadas.

Cuando las personas la contraen puede producirse una sintomatología inespecífica, parecida a una gripe, con síntomas gastrointestinales, fiebre, vómitos, diarrea, dolores musculares, entre otros.

Por eso, ante estos síntomas, es fundamental poder asociar lo que uno previamente consumió y asistir al centro médico más cercano.