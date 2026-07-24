Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) capturaron en la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, a un narco de 25 años que llevaba cinco años prófugo de la Justicia y sobre quien pesaba un pedido de captura internacional activo por los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego de guerra.

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La causa en la que estaba imputado desarticuló a una peligrosa organización narcocriminal con arraigo familiar en el Conurbano sur, en noviembre de 2021. En aquel momento, una serie de allanamientos masivos encabezados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró desbaratar a la cúpula de la banda, dedicada al acopio de armas, municiones y a la venta de drogas al menudeo.

Sin embargo, el ahora detenido había logrado escapar del cerco policial en aquella oportunidad, manteniéndose en la clandestinidad y eludiendo los controles todo este tiempo.

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Ante la falta de novedades sobre su paradero, a mediados de julio del corriente año el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Federico Hernán Villena (Secretaría N.º 15 del Dr. Lucas Lacau), encomendó de forma directa las actuaciones a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Los detectives de la PFA iniciaron una pormenorizada labor de inteligencia técnica y análisis de datos informáticos. Entre las medidas clave, los efectivos rastrearon los consumos y registros de viajes en el sistema de transporte público de la región, detectando patrones de desplazamiento frecuentes en la zona céntrica y de barrios periféricos de Rafael Calzada.

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Al profundizar las tareas de campo discretas, los investigadores federales lograron precisar que el prófugo se encontraba conviviendo de forma encubierta junto a su pareja y su hijo en una finca de Almirante Brown.

Con la certeza de su ubicación precisa, los agentes del DFI montaron una discreta guardia encubierta en los alrededores de la propiedad señalada. La interceptación final se concretó sobre la vía pública en la intersección de la calle El Tordo al 2300, en Rafael Calzada, donde los efectivos sorprendieron al sospechoso en plena calle, reduciéndolo sin darle margen a ofrecer resistencia ni emprender la fuga.

El aprehendido —de nacionalidad argentina y 25 años de edad— fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la sede operativa de la PFA. De inmediato, quedó a disposición del Juzgado Federal N.º 1 de Lomas de Zamora acusado formalmente por infracción a la Ley Nacional de Drogas (Ley 23.737) y al artículo 189 bis del Código Penal («Tenencia y portación ilegal de armas de fuego y explosivos»).