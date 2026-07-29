La jefa de Gabinete de Almirante Brown Paula Eichel supervisó la llegada del camión con los materiales donados, que incluyen pintura, cemento, varillas y otros elementos para tareas de mantenimiento y puesta en valor del Hospital Lucio Meléndez.

Ads

La iniciativa fue posible gracias a la articulación impulsada por el Municipio entre el nosocomio y las empresas del Sector Industrial Planificado de Burzaco, entre las que se encuentran las industrias Gen Rod, Barbieri, Pinturería Giannoni y Corralón El Porvenir.

Con parte de los materiales donados se pintará la Sala de Espera de Pediatría, se completarán las luces del Área de Quirófanos, se continuará poniendo en valor al estacionamiento del hospital, se realizarán mejoras en la instalación eléctrica, y se pintará la Sala de Cirugía, entre otras muchas mejoras, se informó oficialmente.

Ads

"Seguimos trabajando junto al sector productivo de Almirante Brown para acompañar y fortalecer instituciones fundamentales para nuestros vecinos, como es el querido Hospital Lucio Meléndez", dijo al respecto Mariano Cascallares.

Ads