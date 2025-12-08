Un violento episodio conmociona a Carmen de Areco luego de que un profesor de boxeo fuera brutalmente atacado dentro del gimnasio donde trabaja. La agresión, registrada por las cámaras de seguridad del lugar, dejó al deportista con severas lesiones en el rostro e imposibilitado de trabajar.

Ads

El hecho ocurrió el miércoles pasado, aunque el caso trascendió días después. El boxeador profesional y entrenador Ale Acuña realizaba actividades habituales en el establecimiento. Sin mediar palabra, un hombre identificado con las siglas P.P., vecino de la zona, ingresó al gimnasio y lo atacó por la espalda.

"Piñas en el gym"



Porque en Carmen de Areco se agarraron a trompadas dos hombres en un gimnasio: uno terminó con fracturas. https://t.co/7AyIe9rZ4Q — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 7, 2025

En las imágenes se observa cómo el agresor le da un golpe en el rostro que hace caer a Acuña sobre unas máquinas. Acto seguido, el atacante lo empuja al suelo y vuelve a golpearlo en la cabeza pese a que la víctima ya estaba inmóvil.

Ads

Según confirmaron allegados al profesor, Acuña sufrió fractura de pómulo derecho y fractura en el maxilar derecho, lesiones que requieren cirugía y un prolongado período de recuperación.

“Ale es un peleador profesional: pelea solo en un ring o jaula. Le arruinó su carrera, su trabajo. Le causó quebradura de pómulo y maxilar derecho. Hoy no puede trabajar ni acompañar a sus alumnos. No le alcanzó con dejarlo inconsciente: volvió para seguir pegándole en la cabeza”, escribió una de sus alumnas.

Ads

Familiares y amigos del profesor lanzaron un pedido urgente de colaboración para afrontar los gastos de traslado a San Nicolás y la intervención quirúrgica programada para este martes, mientras esperan que la policía detenga al responsable.

Puede interesarte