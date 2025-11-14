Una brutal agresión al término del partido entre San José y Alumni volvió a encender las alarmas en la Liga de Azul, donde un futbolista del conjunto sanjosesino le aplicó un violento golpe de puño a Joaquín Rodríguez, jugador albinegro. El episodio tomó otra dimensión cuando Alumni difundió el video en sus redes sociales y la discusión se disparó en minutos.

El club acompañó la publicación con un mensaje que reavivó el debate: “Ya que de videos hablamos… ¿Qué opinan? ¿Qué sanción se merece esto?”.

La repercusión no tardó en llegar. Según recopiló Diario El Tiempo en su página de Facebook, los comentarios se multiplicaron y expusieron un clima partido al medio. De un lado, quienes repudiaron la agresión sin matices; del otro, hinchas que aprovecharon la publicación para reflotar una jugada polémica del final del encuentro: un penal no cobrado que, aseguran, favoreció a Alumni.

“Publiquen el penal a los 51 del segundo tiempo… muy partidario de su parte”, reclamó un usuario. Otra lectora fue más filosa: “Qué raro que aparece este video justo después de que se habló del penal. Mucha casualidad”.

Entre los hinchas de Alumni, las reacciones oscilaron entre el enojo por la agresión y la ironía del folclore futbolero. Algunos pidieron sanciones ejemplares; otros se limitaron a comentar el impacto del golpe. Del otro lado, simpatizantes de San José denunciaron favoritismos históricos en la Liga y acusaron a Alumni de “instalar agenda”.

El ida y vuelta dejó frases que recorrieron toda la ciudad: desde quienes pidieron “saber perder” hasta quienes reclamaron que el fútbol local recupere “un mínimo de educación y respeto”.

El episodio volvió a poner en debate un problema común en muchas ligas de la Provincia: la convivencia entre la pasión desbordada, los fallos arbitrales cuestionados y los límites que se cruzan cuando la rivalidad se convierte en violencia.