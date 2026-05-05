Una anciana de 79 años fue brutalmente agredida por delincuentes que irrumpieron en su vivienda en el barrio Los Aromos, en el partido de Cañuelas.

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La víctima fue identificada como Mabel Griselda Arburúa, quien fue sorprendida por los asaltantes dentro de su domicilio. Los delincuentes ingresaron con fines de robo mientras la señora dormía y la sometieron a un ataque de extrema violencia. Durante el hecho, la golpearon en el rostro y la maltrataron para obligarla a develar dónde guardaba dinero u objetos de valor.

Tras el violento episodio, esta mañana, la mujer fue asistida y ahora se encuentra atendida en el Hospital Cuenca Alta. Presentaba hematomas y un corte en el cuero cabelludo, producto de los golpes recibidos. Las imágenes de su rostro fueron publicadas por la hija de la víctima, Mariela Tomeo, en redes sociales.

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“Esta madrugada entraron a robar en casa de mi madre. La destrozaron a golpes. Estaba durmiendo, le pegaron con un caño de agua en la cabeza y le explotaron la órbita del ojo a patadas. Tiene 80 años y es paciente oncológica con secundarismo óseo. ¿Era necesaria tanta crueldad y malicia? ¿Qué está pasando en cañuelas?", señaló en una publicación de Facebook.

Y agregó: “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto se tiene que terminar de una vez por todas y no quedar impune. Necesito de sus oraciones para que mi madre salga de este trauma. Está en terapia intensiva en el Cuenca. Gracias a todos los que se pudieron comunicar conmigo. Es una pesadilla que estoy viviendo. Debemos despertar de una vez. Nos están matando como moscas estos degenerados y nadie hace nada”.

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Hasta el momento, no se logró establecer con precisión el faltante de elementos sustraídos, mientras que la investigación continúa en curso. Fuentes indicaron que se están analizando las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los responsables. La causa fue caratulada como robo y está siendo investigada por la Sub DDI de Cañuelas, según informó Nacpop Cañuelas.