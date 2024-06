Un violento asalto tuvo lugar en Berazategui el pasado sábado por la noche, cuando una pareja de jubilados fue brutalmente atacada en su domicilio por cinco delincuentes. El incidente ocurrió en pleno centro de la localidad, cerca del colegio Manuel Belgrano.

Natalia, la hija de las víctimas, relató los hechos a varios medios de comunicación. Según explicó, su padre, de 81 años, escuchó ruidos en la puerta y, al no reconocer a nadie, intentó defenderse con un arma. "En la cocina escuchó cómo metían la llave en la puerta. Asustado, miró por la ventana y, al no ver a ninguna de nosotras, corrió a agarrar el arma para intentar ahuyentarlos, pero no le dieron tiempo", contó la mujer.

Tres de los cinco delincuentes lograron entrar en la casa y agredieron salvajemente al hombre. A pesar de su avanzada edad, intentó resistir el ataque. "Mi papá, pese a ser muy mayor, es un hombre muy fuerte que trató de resistirse. Ambos estaban en habitaciones separadas, reducidos por los delincuentes. Mi mamá también fue atada, pero logró soltarse, abrió la ventana y empezó a gritar, lo que alertó a los vecinos", agregó.

Los delincuentes, al escuchar una sirena de un patrullero que pasaba por la zona, huyeron rápidamente. La policía, que llegó dos minutos después, encontró al hombre gravemente herido, pero consciente. Según publicó el medio local Inforbano, los ladrones olvidaron un celular, que ahora está siendo investigado por las autoridades.

Natalia también expresó su desconcierto sobre cómo los delincuentes lograron ingresar a la casa: "Entraron, pareciera con una llave, debe ser una herramienta con la que logran abrir la puerta, pero mi papá escuchó que pusieron la llave y empezaron a girar. Eso fue lo que él escuchó y se arrimó a la ventana a ver si éramos alguna de nosotras".

La mujer indicó que la brutalidad del ataque fue extrema. "Se le tiraron encima a mi viejo y le empezaron a pegar con saña. Uno decía, te ahorco, te ahorco. Agarraron una pashmina de mi mamá como una bufanda, le ataron toda la cabeza. Mi papá se resistía, le rompieron toda la remera, lo ataron. Y le pegaron a más no poder. Uno de los ladrones le dijo a otro: ‘matalo al viejo este’ y le gatillaron en la cabeza. Por suerte la bala no salió", describió Natalia.

La familia sospecha que se trata de la misma banda que había actuado en el barrio días antes. "En la casa del viernes pasó lo mismo, también pusieron algo en la puerta y hacen como si fuera una llave y te abren la puerta. Suponemos que es la misma banda, porque es el mismo accionar, totalmente la misma cantidad de personas, solo que son diferentes autos, por las cámaras".