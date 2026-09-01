Un hombre de 39 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un machete en una vivienda del barrio El Paso, en la localidad de La Unión, partido de Ezeiza. Como consecuencia de la agresión, sufrió la pérdida del pulgar de su mano derecha.

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El episodio ocurrió este domingo en una propiedad ubicada sobre Campbell al 1100, entre Enrique Blanco y Cherro. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de varios sujetos agresivos y uno de ellos tendría un machete. Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima herida, quien fue trasladada a un centro de salud consciente y bajo código rojo.

La información inicial fue difundida por Canal 4 Ezeiza.

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Allanamiento y tres detenidos

A partir de los datos reunidos, la Policía se comunicó con la UFI N° 2 Descentralizada de Ezeiza, que autorizó un allanamiento de urgencia en una vivienda de Málaga y Sábato, en el barrio La Esperanza.

El procedimiento terminó con tres hombres aprehendidos, de 27, 20 y 25 años. Durante el operativo fueron secuestrados seis cartuchos de escopeta, seis municiones y un cargador de pistola calibre 9 milímetros, además de teléfonos celulares y tarjetas SUBE.

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También encontraron droga

En el domicilio allanado había 1,66 kilos de marihuana, distribuidos en distintas bolsas y envoltorios, además de una planta de cannabis. También fueron secuestrados cinco paquetes de bicarbonato y una balanza de precisión.

Tras la intervención de la fiscalía, uno de los aprehendidos quedó acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que los otros dos quedaron imputados por homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso real con lesiones graves.

Según informó El Diario Sur, a partir de fuentes policiales, se descartó que se tratara de un hecho de inseguridad al azar y la principal hipótesis apunta a un conflicto personal. La investigación continúa para determinar cómo se inició el episodio y cuál fue la participación de cada sospechoso.