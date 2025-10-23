Brutal choque e incendio de camiones en ruta 9, altura Campana: Hay al menos cinco muertos
Actualizado | Ocurrió en el carril sentido a Buenos Aires y la zona era un caos de tránsito. Además dos autos quedaron involucrados los cuales terminaron debajo de los camiones.
El brutal accidente ocurrió en la Ruta 9, aproximadamente a la altura del kilómetro 70, a la altura del Parque Industrial de Campana.
El choque involucró al menos dos camiones que chocaron, mientras que otros dos automóviles que quedaron debajo de uno de ellos.
Las llamas terminaron afectando a los vehículos y los camiones involucrados. Hay al menos cinco fallecidos.
La mecánica del incidente se habría dado, según testigos, cuando uno de los camiones, que era conducido hacía Rosario, perdió el control y se cruzó de carril, lo que hizo que impacte de lleno contra otro medio de transporte similar que se acercaba hacia la Capital Federal.
La zona era un caos de tránsito. El tráfico fue desviado por colectora en carril Rosario-Buenos Aires.
