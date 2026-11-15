El trágico siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo (15 de noviembre) y dejó como saldo una persona fallecida en la Ruta Nacional 5, a la altura del partido de Alberti.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró en el kilómetro 183 de la mencionada vía. Por causas que todavía se investigan, colisionaron un camión Scania R550, que circulaba con un acoplado, y un automóvil Chevrolet.

El camión era conducido por una persona de 31 años, quien viajaba acompañado por otra, de 43, ambos domiciliados en José C. Paz. El transporte circulaba en sentido ascendente. En tanto, el Chevrolet era conducido por un vecino, de 30 años, domiciliado en Alberti, quien viajaba como único ocupante del rodado y circulaba en sentido descendente.

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A raíz de la violencia de la colisión, el conductor del automóvil falleció en el lugar. Los ocupantes del camión fueron identificados por las autoridades intervinientes. Tras el siniestro, se dispuso el corte total de la circulación en el sector para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos, según publicó Cadena Nueve.

En el lugar intervino Policía Científica de Bragado, que llevó adelante las tareas correspondientes para determinar la mecánica del accidente y establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto.

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La investigación quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial Mercedes.