Magalí Vera, de 34 años, fue asesinada brutalmente por su marido, Javier Cerfoglio, tras una discusión durante una fiesta de casamiento en Necochea en diciembre de 2024. La golpeó con 30 patadas en la calle, la subió inconsciente al baúl de su auto y la arrojó al Río Quequén, donde murió ahogada. Desde entonces, Cerfoglio está detenido en el penal de Batán y este lunes declaró por primera vez en el juicio que se le sigue por homicidio cuádruple calificado.

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Durante la audiencia de alegatos en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Necochea, el fiscal y el abogado querellante pidieron prisión perpetua para Cerfoglio, mientras que su defensor solicitó una condena de 20 años. Las pruebas presentadas fueron contundentes: cámaras de seguridad, testimonios de testigos y pericias que demostraron la violencia extrema del ataque y el traslado de Magalí hasta el río, donde falleció por asfixia por sumersión. El veredicto se conocerá el lunes 13 de abril.

En sus últimas palabras, Cerfoglio pidió disculpas solo a su familia y a su hijo de 13 años, pero no a los padres ni hermanos de Magalí. “Yo la amaba con toda mi alma”, dijo, intentando mostrarse como víctima, mientras los Vera recordaban el horror de aquella madrugada y la brutalidad con la que su hija fue atacada.

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Según la acusación, Cerfoglio atacó a Magalí cuando ella estaba de espaldas y desarmada, propinándole trompadas y patadas hasta dejarla inconsciente. Luego la colocó en el baúl de su Honda Fit rojo y la llevó hasta el Río Quequén, donde la arrojó. Su cuerpo fue encontrado a las 7.16 bajo un muelle, con múltiples lesiones y fracturas que evidenciaban la violencia del ataque.

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El fiscal Marcos Bendersky y el querellante Juan Manuel Iovine destacaron la crueldad del femicidio, calificándolo de “acto cobarde y planificado” y remarcaron que el imputado tuvo tiempo de llevar a la víctima a un hospital pero eligió asegurarse de su muerte. “Magalí era un estorbo, era de él; si no era de él, no iba a ser de nadie”, resumió Iovine durante los alegatos.

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El juicio continúa en Necochea bajo la presidencia de la jueza Luciana Irigoyen Testa. Este lunes, la sala conocerá el veredicto que determinará la condena para uno de los femicidios más impactantes de la historia reciente de la ciudad.