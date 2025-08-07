El caso sucedió en Ciudad Evita, partido de La Matanza, cuando un adolescente le disparó a su novia en la cara. La víctima, una joven mamá de 19 años, fue identificada como Priscila Tatiana Maidana.

Todo apunta a su pareja, un joven de 16 años, quien escapó y es buscado por la policía. La pareja tuvo un bebé de seis meses.

Estaban en su domicilio cuando sucedió el crimen. La madre del joven fue quien descubrió el hecho, al escuchar la detonación. Cuando fue a ver qué pasaba, halló a su nuera con la cara ensangrentada, y a su hijo huyendo del lugar.

Fue la misma suegra quien trasladó, ya sin vida, a Priscila hasta el Hospital Paroissien. Al arribar, explicó que al escuchar la detonación encontró a Priscila gravemente herida y al joven escapando.

El presunto agresor, que se encuentra prófugo y es intensamente buscado por el Grupo Táctico Operativo (GTO), tiene antecedentes penales, registrados en 2023, cuando tenía sólo 14 años. Fue aprehendido por efectivos de la seccional 3ª de Ciudad Evita por robo agravado con arma de fuego, pero por su edad era inimputable.

Además, los allegados a Priscila revelaron que había sido víctima de violencia de género en reiteradas ocasiones, pero nunca se atrevió a denunciar a su novio por temor a las represalias.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 de La Matanza, y fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo. Se ordenaron peritajes, entrevistas a familiares y todas las diligencias necesarias para avanzar en la investigación.

Femicidio en La Matanza: desgarradores mensajes de la familia de la víctima

“Te quitaron tu vida como si no valiera nada", expresó una de las hermanas de Priscila en una publicación junto a fotos de la víctima. "Te arrebataron tu futuro junto a tu bebito. Te prometo que lo voy a cuidar siempre, siempre le voy hablar a mi gordo de vos, siempre le voy a decir lo mucho que lo amabas y como lo cuidabas. Siempre fuiste tan sobreprotectora con el Siempre vas a estar presente en su vida. ¿Porque te la llevaste Dios y por qué de esa manera? No entiendo nada. Te voy a esperar siempre", cerró en el doloroso mensaje.

En otra publicación, apuntó contra la ex pareja de su hermana y acusó directamente a la familia del sospechoso de ser cómplice del femicidio: “Este hijo de p... mató a mi hermana de un tiro en la cabeza sin importarle nada, creyéndose dueño de su vida. Compartan por favor para que la Policía lo encuentre: está escondido como una rata y quieren hacer creer que mi hermana se mató sola”, escribió.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).