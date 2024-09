En el día del cumpleaños de Marcela Costilch, la mujer asesinada por su exyerno Nataniel Schouten, un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se encontraba de licencia médica en General Belgrano, los hijos, familiares y amigos prendieron una vela en su memoria, para que nadie olvide lo sucedido y nunca dejemos de pedir justicia.

"A partir de este momento, decidimos no volver a hablar más de los funcionarios de General Belgrano que no hicieron lo que debían hacer", señalaron los hijos Fabrizio, Eliana y Enzo en una conferencia en frente de la casa, y cuestionaron la falta de empatía y apoyo humano.

El abogado Julio Torrada señaló: "sabemos que vamos a lograr una reclusión perpetua", pero también sabemos que eso no va a devolver a Marcela a esta casa". También adelantó que esperan que el caso se eleve a juicio oral este año. “Los belgranenses creían que esto pasaba en Lanús o en La Matanza, pero pasó acá. Hemos tenido que remar muy solos. Los únicos que nos acompañaron fueron ustedes, el pueblo”, dijo.

El letrado también mencionó que el acusado- hoy detenido en Magdalena - “cobró un remanente de la Policía, se hizo llevar un celular y una Play a la cárcel” y que “si no estamos atentos a estas cosas, en dos años le van a dar una pulsera”.

En la madrugada del sábado 27 de julio de este año, Schouten irrumpió en la casa de su exsuegra y la golpeó hasta matarla. Posteriormente, el atacante se dirigió al hogar de su expareja, donde intentó agredirla con un palo de madera, pero fue detenido por un vecino.

A continuación la publicación en Instagram de uno de los hijos:

Es un lugar muy duro para nosotros pero es lo correcto. El primer femicidio en la historia de General Belgrano fue en la casa de nuestra madre. Ayer tendria que haber sido un dia de festejo, pero fue un día muy doloroso. Nunca pensamos tener que organizar esto, pero preferimos dar la cara y poner el pecho para mantener latente el tema más importante de nuestra vida. No jugamos al olvido como lo hacen estos hdps.

Acá hay dos veredas, la del cobarde asesino de mi mamá, la del olvido, la de la oscuridad, la del intendente, la del secretario de seguridad, la de la responsable de género, la de ex comisario, la de la responsable de la comisaría de la mujer, y esa vereda, la de la casa de mi mamá, la de la luz, la del amor, la de la solidaridad, la de la mejor persona que conocí en mi vida Marcela Costilch .

Cerramos una etapa, no vamos a volver a hablar de todos estos inútiles e inoperantes, que nos dieron la espalda, que no se involucraron, que no acompañaron, que se rascaron las bolas y se las van a seguir rascando. Ya quedó claro que no sirven para nada, no solo nos fallaron como autoridades sino como personas. Nos vamos a dedicar a asegurarnos que la lacra que nos cago la vida, se pudra en la carcel. Porque ahora nos enteramos que se comunica con familiares con celular y que disfruta de una play station.

Gracias a todos los que nos acompañan, a los medios que se involucran.

Gracias a nuestra familia por estar tan unidos.

Por favor necesitamos que nos sigan apoyando después de esta pérdida irreparable. Y que el día del juicio explotemos el tribunal de Dolores de Belgranenses, para que esa mierda no vea nunca más la luz del día. Y para que esto no pase nunca más en nuestro pueblo.