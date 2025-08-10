Un brutal triple choque entre dos autos y una camioneta en la Avenida General Paz dejó este domingo por la mañana un saldo de nueve personas heridas (ocho hombres y una mujer), una de ellas trasladada en forma aérea por la gravedad de sus lesiones.

El accidente ocurrió alrededor de las 6.00 de la mañana, a la altura del barrio porteño de Mataderos, , frente al municipio bonaerense de La Matanza, sobre el carril que circula con sentido al Río de la Plata, según informaron los medios TN y C5N.

Impresionante choque múltiple en General Paz: hay al menos nueve heridos



Impresionante choque múltiple en General Paz: hay al menos nueve heridos

Un Peugeot 208, en el que viajaba un grupo de jóvenes a alta velocidad y zigzagueando, impactó violentamente contra un Peugeot 206 con otro grupo de jóvenes a bordo. La violencia del choque fue tal que el conductor del 208 salió despedido por el parabrisas y terminó tirado al otro lado de la ruta. Este joven, de 28 años, fue trasladado de urgencia por el SAME aéreo debido a politraumatismos graves.

Mientras tanto, las tres personas que iban en el Peugeot 206 quedaron atrapadas en el vehículo, que comenzó a prenderse fuego. Vecinos que presenciaron el accidente intervinieron rápidamente y lograron apagar las llamas, evitando una tragedia aún mayor. Los tres fueron trasladados al hospital con politraumatismos, pero se informó desde el SAME que estaban conscientes.

El impacto también provocó que una de las ruedas de los autos saliera despedida y golpeara a una camioneta que circulaba detrás. El conductor de esa camioneta dio positivo en el test de alcoholemia, por lo que no pudo continuar conduciendo y permaneció en el lugar.

La gravedad del choque llevó a un corte total del tránsito en la General Paz mientras el SAME atendía y trasladaba a las víctimas a los hospitales Santojanni y Grierson.

Además, el caos vial generado por este accidente causó un segundo triple choque a la altura de la avenida Eva Perón. En ese segundo siniestro, otras personas resultaron con heridas leves y también fueron asistidas por el SAME.