En medio de una batalla campal, el exjugador de Berazategui (ADB) Jonathan José Smith "El Corto", fue apuñalado con una llave de auto en la cabeza durante un partido de fútbol femenino Sub 16 en el Club GEVE, en Villa España. La víctima fue operada con éxito, permanece internada en terapia intensiva.

Ads

Según testigos, la agresión se produjo luego de una pelea entre familiares derivada de un conflicto entre jugadoras. En ese contexto, Smith habría intentado defender a un amigo y a su hija, quien también fue agredida durante los incidentes.

Centro Informativo Berazategui

El agresor, de 40 años, fue detenido bajo la acusación de “tentativa de homicidio”, delito que prevé penas de hasta 17 años de prisión.

Ads

Smith fue atendido en el lugar con la llave todavía incrustada en la cabeza. En tanto, se escuchaban los llantos de las niñas que momentos antes participaban del partido.

Ads