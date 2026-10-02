Antes de su exposición en el 62° Coloquio de IDEA, Patricia Bullrich aseguró que Mar del Plata atraviesa “una crisis de seguridad muy fuerte” y reclamó un acuerdo entre la Provincia y la Nación para solucionarla.

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Además, contó que habló sobre el tema con la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Está dispuesta a ayudar. Está en contacto tanto con el intendente Neme como con las autoridades provinciales de seguridad".

"Y eso implica pensar un desembarco (de fuerzas federales), que no lo quiero anunciar yo porque no me corresponde, para ayudar a la ciudad de Mar del Plata, más ahora que viene la temporada”, señaló.

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