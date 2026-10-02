Bullrich dijo que Mar del Plata atraviesa “una crisis de seguridad muy fuerte": "Hay que pensar en Fuerzas Federales"
“Los ciudadanos están indefensos”, dijo la ex Ministra y actual Senadora de LLA, y consideró necesario “un acuerdo sólido, responsable, entre las autoridades de la provincia de Buenos Aires y las autoridades federales para encontrarle una salida operativa concreta a la crisis”.
Antes de su exposición en el 62° Coloquio de IDEA, Patricia Bullrich aseguró que Mar del Plata atraviesa “una crisis de seguridad muy fuerte” y reclamó un acuerdo entre la Provincia y la Nación para solucionarla.
Además, contó que habló sobre el tema con la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Está dispuesta a ayudar. Está en contacto tanto con el intendente Neme como con las autoridades provinciales de seguridad".
"Y eso implica pensar un desembarco (de fuerzas federales), que no lo quiero anunciar yo porque no me corresponde, para ayudar a la ciudad de Mar del Plata, más ahora que viene la temporada”, señaló.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión