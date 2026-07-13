“No es verdad que la gente se esté muriendo de hambre; hemos sacado a millones de personas de la pobreza y lo que no pueden (los opositores) es aceptarlo. No pueden aceptar que, con las categorías que hoy se analizan las cosas, un gobierno liberal, de derecha, tenga logros como éste”, sostuvo este domingo Patricia Bullrich en declaraciones televisivas.

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Y añadió: El kirchnerismo "está haciendo una campaña por la no reelección del Presidente, y usa al mundial para eso".

A su vez, opinó de la albiceleste, en la previa del histórico partido de semifinales que el miércoles protagonizará ante Inglaterra. En principio mostró la remera del Cuti Romero: "Me gusta (el jugador) porque ataca y defiende".

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Y en este marco, destacó: “La forma de ser de la Selección es de buena educación y modales, y eso le hace bien a la Argentina”.

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